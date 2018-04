Arreaza: EEUU aumentará sanciones para impedir elecciones del 20M

abril 12, 2018 - 9:04 am

El ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, advirtió que el gobierno de Estados Unidos (EEUU) profundizará las sanciones contra Venezuela en las semanas previas a las elecciones presidenciales convocadas para el 20 de mayo, en su pretensión de provocar la desestabilización política e impedir que se lleven a cabo los comicios.

“Vendrán nuevos ataques contra Venezuela y se activará la diplomacia guerrerista estadounidense. Están anunciando supuestos embargos petroleros, pero no hay sanción, no hay agresión, no hay embargo que detenga a Venezuela”, subrayó en una entrevista concedida a Hinpantv.

Sobre el respaldo brindado por el gobierno español a EEUU, en sus sanciones hacia Venezuela, el canciller remarcó que estas acciones no afectarán el proceso democrático.

“Venezuela es un país libre independiente. (Mariano) Rajoy no tiene nada que decir sobre Venezuela, no nos interesa la opinión del canciller de España sobre las elecciones”, declaró en la entrevista que difundió este jueves en su Twitter.

El ministro Arreaza igualmente desestimó la gira internacional que ha emprendido el dirigente de oposición Julio Borges junto a Antonio Ledezma y Carlos Vecchio.

Señaló que estos dirigentes integran una oposición “que se ha autoexcluido del proceso democrático venezolano, que apeló a la violencia en 2014 y en 2017; que se sentó forzada por las circunstancias en la mesa de diálogo en República Dominicana donde se alcanzó unos acuerdos verbalmente, y cuando tenía que firmarlos, no lo hizo porque recibió órdenes imperiales de Estados Unidos de no avalar la democracia en Venezuela”.

AVN