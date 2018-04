abril 26, 2018 - 4:25 pm

Este viernes 27 de abril clausura en la galería de arte Ágape, la exposición: El Gallinero del artista zuliano Álvaro Paz, muestra que dio inicio a esta galería como espacio expositivo para apoyar el talento artístico de la ciudad.

La galería se convirtió en un corral para albergar el gallinero, representado por Álvaro Paz como una metáfora a la actual situación que vive Venezuela.

“Recrear un corral donde hay muchas gallinas, es una excusa, un medio para retratar una situación de la actual Venezuela. A nivel económico, por ejemplo, el rollo con los puntos, algunas obras tienen unas leyendas referente a precios, los precios de un cartón de huevos, pollo entero, despresado, etc.”

“Me identifico con los perros y otros animales para mis obras. Son como metáforas de situaciones, como elemento complementario. Siempre que hayan perros por ahí, también como mascotas, van a estar en mis trabajos, son parte de lo cotidiano”.

Álvaro comenzó su carrera formal como artista plástico una vez que ingresó a estudiar arte en la Facultad Experimental de Arte (FEDA) en el 2004, sus inicios fueron como un niño normal que dibuja historietas y reinventaba portadas de discos. Ahora mantiene la constancia y la disciplina en su pulcro trabajo.

Hace unos años comenzó a relacionar la fotografía y la pintura, siempre le llamó la atención realizar fotografías para luego intervenirlas con pintura. Atraído por la imagen, decidió iniciar en la escuela de Fotografía Julio Vengoechea donde actualmente es estudiante activo.” Hay artistas que dicen que tienen que ser fiel a una técnica por que es tu sello, lo que te va a definir, a mi me parece que es una limitante, cando siento que empiezo a repetir, me aburro y me crea un problema. No creo que hay que serle fiel a na técnica . La técnica es el medio para querer contar algo, la fotografía es un medio para querer contar algo”, aseguró Álvaro.

En 2014 presentó la exposición Foto-Copias, utilizó la fotocopiadora como una cámara introduciendo elementos diversos para crear imágenes que parecieran fotografías. Una manera de experimentar técnicas para salir de lo tradicional.

Álvaro ha participado en diferentes exposiciones internacionales, nacionales y locales, una trayectoria de 14 años como artista plástico lo ha llevado a mostrar nueve individuales y diversas colectivas junto a otros artistas de trayectoria internacional.



Sara Montero, directora de la galería Ágape, nos contó que Álvaro quiso presentar su obra en la ventana y ella ofreció la galería completa y que la convirtiera en un corral. “Es la primera exposición en esta galería, para mi es un honor inaugurar con Álvaro, que es un artista plástico que tiene exposiciones importantes a nivel de espacios expositivos y la temática que nos presenta en esta oportunidad, sobre la Venezuela de hoy y la crisis de los puntos de venta, efectivo, aumento de precios, etcétera, es algo que nos afecta a todos, y está muy bien representada en El Gallinero”.

“Conozco a Álvaro desde que era un estudiante, después como artista plástico activo, porque tiene el oficio, es su ventaja, es muy dedicado en su taller y siempre tiene una temática para representar. Es una forma satírica, un gran sentido del humor ante la problemática que nos afecta a todos , la crisis de una cuestión tan seria que preocupa tanto y se maneja con una habilidad propia dentro de la plástica”, comentó el profesor y artista José Enrique González.

Afirmó que Álvaro tiene la capacidad de aprovechar cada material que tiene para aportar soluciones, asociados como un conglomerado de elementos que están presentes y no los desperdicia. La obra de Álvaro es figurativa, ya que no necesita mucha explicación, está explícita ante el espectador.

Luis “el pollo” Gómez, aseguró estar muy contento de ver el crecimiento de Álvaro, la habilidad que ha desarrollado en el tiempo y la constancia. Álvaro siempre está presente con su discurso en las situaciones cotidianas y da como resultado este producto maravilloso. Busca la integralidad, ser cada vez mejor y tener un discurso certero acompañado de la lógica y del momento histórico que estamos viviendo. Tiene los ingredientes necesarios para ser un artista que va a transcender y orgulloso de verlo crecer tan de paso firme. Es uno de los mejores artistas de Venezuela”.

De esta manera, invitamos a quienes aún no han tenido la oportunidad de disfrutar de El Gallinero de Álvaro Paz, acercarse entre hoy y mañana por la galería Ágape, en la calle 73 con avenida 10 y sumergirse en esta exposición cargada de humor para despejarse un poco de la rutina y apreciar buen arte.

Mysol Fuentes

Noticia al Día