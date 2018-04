Alcalde Luis Jonás Reyes anuncia granjas para minar el Petro en Barquisimeto

abril 15, 2018 - 12:43 pm

El alcalde del Municipio Iribarren, Luis Jonás Reyes (LJ) conversó con el licenciado José Israel González (JIG) en el programa Usted Tiene la Palabra sobre la gestión de los primeros 100 días, su relación con la Gobernadora del estado Lara, la inversión que viene para el municipio entre otros temas de la actualidad política del país.

LJ: Hemos hecho un gran trabajo en el tema social, referente a medicinas, también activamos varios programas que nos permiten el acceso al pueblo y que este tenga acceso a la salud de manera gratuita. La profesora Amalia Sáez construyo un centro asistencial medico en el IMDES al oeste de Barquisimeto y pienso personalmente que ha sido una de las mejores obras que ha hecho la profesora Amalia, que ha marcado y que nosotros nos comprometimos con reactivarlo.

Dado que el opositor anterior dejo perder gran parte de esta infraestructura ¿Por qué me refiero a esto? porque al inicio del programa usted hablaba de las medicinas, las cuales nosotros por medio de 0800 las estamos dando de manera gratuita, como también exámenes médicos. Estamos arreglando el mamógrafo, los equipos para hacer ecos. Ya estamos operando de manera gratuita; habilitamos un quirófano de dos existentes, operaciones oftalmológicas, pediátricas y esterilizaciones.

JIG: Hablando de un municipio con más de un millón de población, se debe considerar que un centro no abarca para atender las personas correspondientes al día.

LJ: Es por eso que insisto, nosotros hemos establecidos prioridades. Alguien pudiera decir que no hemos tapado algunos huecos y efectivamente todos los recursos hasta ahora han sido para priorizar lo social, el ser humano.

JIG: Claro y es algo que resalto. Ahora si esa es la visión y lo tienen como objetivo en el caso de IMDES ¿Por qué no reproducir este centro en todo el municipio?

LJ: Si, hay también estamos atendiendo a adultos mayores. También hemos empezado jornadas en el tema del cobro de pensión.

JIG: En 100 días de gestión ¿Una de tus etiquetas es darle de comer al pueblo? ¿Cómo alcalde que estas procurando?

LJ: En esa línea de acción hemos establecido varios refuerzos. Uno de ellos es establecer la empresa propia de la alcaldía, abasteciendo a través de los CLAP y para mí ha sido un verdadero logro porque se han atendido a más de 19.000 mil familias que han estado en zona de silencio.

JIG: Es decir, ¿la alcaldía garantiza los CLAP?

LJ: Es correcto, una vez al mes. También hemos abordado el tema de Mercabar y en que los productos que llegan a ese lugar no sean promovidos a especulación y bachaquerismo.

JIG: Eso, ¿Esta pasando o tu aspiras que va a pasar?

LJ: Esta semana tenemos 10.000 mil kilos de alimento que hemos logrado concretar que se distribuya a través de nuestra empresa, también hemos abordado en Mercabar el tema de la infraestructura, recaudación, seguridad, lo social y la lucha contra el bachaquerismo.

JIG: Desde el ámbito legal, ¿ustedes pueden combatir el bachaquerismo? Algo que el gobierno no ha podido.

LJ: Nosotros no ejecutamos acciones aisladas al gobierno, hemos firmado un decreto para la lucha del bachaquerismo, y ahí hemos tenido resultados importantes.

JIG: ¿La policía nacional puede detener un bachaquero?

LJ: Si claro, ahora tenemos solo 250 policías desplegados y queremos trabajar para conformar una policía industrial y también turística. En Mercabar se ha distribuido mas de 26.000 mil kilos de producto pero, también queremos producir y sembrar en las 60.000 mil hectáreas que tenemos como municipio. Estamos aprobando créditos a las pequeñas empresas, ya hemos hecho dos actos en materia de aprobación de créditos, hemos firmado acuerdos con el banco Venezuela y nos hemos reunido con el banco Bicentenario, el sector privado y la cámara de comercio. El presidente le acaba de aprobar a la gobernadora Carmen Meléndez recursos para los municipios de Lara.

JIG: ¿Cómo funcionan todas estas medidas en una cuidad donde a diario hay protestas por el tema del agua?

LJ: Nosotros venimos haciendo estudios previos. Y recuerde que, estuve al frente de la sala situacional de los CLAP un año y medio y conocí las potencialidades y los proyectos en el municipio Iribarren.

JIG: ¿Por qué Mercabar no esta militarizada?

LJ: Te hable de cinco acciones, de las cuales una es establecer un comando unificado. En estos cien días de gestión se han detenido más de 200 personas involucradas en actos delictivos.

JIG: ¿Cómo esta la relación Alcalde – Gobernadora?

LJ: Buena. Cada vez que tenemos la oportunidad de conversar lo hacemos, ella convoca todos los lunes una reunión del estado único mayor. Conversa con los alcaldes y esta pendiente de cada necesidad, es un poco mas articular el trabajo. Mucha de las cosas que hacemos en Iribarren, las hacemos de manera conjunta.

JIG: Es decir, ¿como alcalde te están aprobando recursos?

LJ: La gobernadora le presento unas obras y le solicitó recursos para los nueve municipios y el presidente se los aprobó. Específicamente en Iribarren, son más de 223.000.000 mil millones de bolívares que deben invertirse en varias obras.

JIG: Además de ser alcalde, tener experiencia en la política desde muy joven, haz tenido cargos importantes ¿Cómo haces para explicarle a un pueblo con tanta necesidad que hay asuntos que escapan de tus manos? ¿Cómo les haces entender después de 20 años de revolución que tengan paciencia?

LJ: Hay un pueblo consciente de lo que hemos alcanzado y logrado, testigos de lo que la revolución ha hecho. De cómo cambio su manera de vivir, que de vivir en un rancho ahora tienen casa. Todo esto le ha hecho entender al pueblo quien es su enemigo, el culpable que limita el acceso de medicinas y alimentos.

JIG: Pareciera que esas sanciones no van a cesar.

LJ: El presidente ha hecho un gran esfuerzo, ahora con el petro y otras medidas de la criptomoneda.

JIG: Si, además que hay mucha gente que si no le llega el CLAP, no come.

LJ: Y ahí esta el presidente generando todas las condiciones de protección, a través de bonos, el incremento de familias atendidas por hogares de la patria.

JIG: Ahora, ¿Puede el alcalde generar a través de la criptomoneda, el petro?

LJ: Eso es algo que ya esta en discusión.

JIG: ¿Podrá el municipio recaudar impuestos en Petro?

LJ: Eso lo haremos

JIG: ¿El municipio en un tiempo va a poder minar Petro ?

LJ: Eso lleva su tiempo pero si lo haremos, debemos adecuar muchas cosas pero para eso trabajaremos

JIG: Como alcalde, nada de lo que sucede en el municipio es ajeno y lo digo porque se han registrado protesta por gas, agua y cortes eléctricos ¿Qué te toca hacer frente a esa realidad aun cuando no es tu competencia?

LJ: Articular, sentarme con las instancias correspondientes. Además desde la alcaldía estamos pagando a cisternas el precio de 350.000 mil por viaje y estamos atendiendo 96 comunidades del oeste de Barquisimeto.

JIG: Ahora, las encuestas hablan de que mas de 65% de los venezolanos quieren votar ¿Le ves poca posibilidad a tu ex compañero de ruta Henri Falcón para lograr el triunfo el próximo 20 de mayo?

LJ: No es que le vea poca, es que no tiene posibilidad. El 20 de mayo va a ganar Maduro nuevamente, y en el caso de Lara sabe lo nefasto que fue Henri Falcón.

JIG: Si Chávez estuviese vivo ¿Crees que Venezuela estuviese como ahora?

LJ: Alguien que dice apoyar el gobierno no puede hacer esa comparación. El compañero Maduro ha hecho lo que tenia que hacer, y ha aguantado.

JIG: ¿Con que palabra describirías a Nicolás Maduro?

LJ: Gladiador

JIG: ¿Y a Carmen Meléndez?

LJ: Trabajadora.

