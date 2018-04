ALARMANTE: En sector salud han renunciado 22 mil empleados a nivel nacional y más de 1500 en Zulia

abril 16, 2018 - 4:00 pm

Médicos, nutricionistas, enfermeros y bioanalistas ofrecieron una rueda de prensa en el Colegio de Médicos de Maracaibo, reiterando la preocupación que están viviendo por la salud de los pacientes, tras la escasez de medicamentos.

“Nuestros pacientes se están muriendo, nos sentimos tristes, pero aquí estamos, de pie luchando”, acotó la Dora Colmenares, médico cirujano. Además, afirmó que los pacientes crónicos, están presos de su enfermedad por la grave crisis de medicamentos que se está viviendo actualmente.

Asimismo, Colmenares, aseveró que a nivel nacional se han ido 22 mil profesionales en busca de un mejor futuro: “Hago un llamado al Gobierno Nacional para que reconozca que los médicos han sido golpeados fuertemente ante la crisis que vive el país”, reiteró.

“Los hospitales están colapsados, los pacientes tienen que comprar hasta el agua para que los cirujanos se laven las manos”, Expresó Dora, profesional de la salud.

En una crisis donde todo es igual para la mayoría de las personas que habitan en Venezuela, los profesionales piden respuesta a la situación que se vive actualmente, donde expresaron que hay una hambruna, junto a una situación de abandono, de caos…

“Le imploramos al Presidente como profesionales, como padres y como humanos, que se abra el canal humanitario”, expresó Colmenares, además indicó que el éxodo ha con llevado a las personas con difteria, con malaria y otras enfermedades a salir del país en busca de soluciones.

De igual forma, la Federación Médica Venezolana, realizarán mañana martes una protesta, frente a la maternidad Castillo Plaza para hacer un llamado al Presidente de la república. “Necesitamos el acompañamiento del pueblo, unidos somos más”, expresó la doctora Colmenares.

Sin embargo, la escasez de medicamentos no es el único problema, también lo es la falta de disponibilidad en los pabellones y los pacientes que se intervienen quirúrgicamente que se infectan.

Por otra parte, Yelitza González, presidenta del Colegio de Nutricionistas del Zulia, indicó que la falta de nutrición está acabando con los pacientes, no comen proteínas, no cuentan con equipos, están sin alimentos y sin personal. Expresó que hace dos meses que no encienden los hornos para preparar alimentos para los pacientes.

Asimismo acotó: “Exigimos el aumento salarial, de acuerdo a la canasta básica. Los profesionales también estamos sufriendo”.

Además, solicitaron una mejora en la iluminación. “En el hospital universitario se han ido desde diciembre 300 profesionales. Hoy, de cada mil profesionales que puedan estar en los centros de salud, se están yendo 100, acotó Hania Salazar, presidenta del Colegio de Enfermeros del Zulia.

Finalmente, se conoció de manera extraoficial, que en el Hospital especialidades pediátricas 32 enfermeras ha renunciado y solo quedan 11, quienes han decidido abandonar su puesto de trabajo por la inseguridad que viven en el centro hospitalario, y por la falta de pago. Para las profesionales, no se ha ajustado el último incremento que hizo el Gobierno.

Las enfermeras, reciben menos del sueldo mínimo por el pago, y muchas de ellas han sido atracadas, golpeadas y entre hoy y mañana el personal renunciaría, es probable que el Hospital Especialidades Pediátricas se quede sin enfermeras.

Carlis Corpas

Fotos: Carlos Robertson

Noticia al Día