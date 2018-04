Ahora con Maryangel: El Liderazgo de un emprendedor (Mary Ángel Bohórquez)

abril 16, 2018 - 9:43 am

Todo emprendedor o todo aquel que decide emprender, asume desarrollar su liderazgo, que no necesariamente es sobre su personalidad, pero sí sobre el producto o servicio que va a lanzar al mercado. Sin embargo, cuando el producto o servicio alcanza éxito en el mercado, siempre se preguntan quién fue su brillante creador y aparece la persona detrás de la innovación.

Ahora bien, que es el liderazgo… todos los autores coinciden en definirlo con la capacidad de una persona de influir sobre otros. En el caso del Emprendedor es la capacidad de poner su talento a producir y destacarse por ello, y del producto o servicio de lograr el posicionamiento en el mercado resaltando sus ventajas competitivas con respecto a las marcas ya reconocidas.

La profesora Rengel dice que la capacidad del emprendedor de influír sobre otros consta de tres elementos:

1.- Consciencia, es saber que cada acción emprendida tendrá sus efectos.

2.- Habilidad que se manifiesta en destrezas hacia la comunicación, la resolución de conflictos y la toma de decisiones.

3.- Compromiso, con sus ideas, es decir basado en la confianza en s ideas de negocios para que se convierta en una Propuesta d Valor.

Más allá de estos tres elementos, el emprendedor debe crecer en el mundo a través de su capacidad de hacer algo nuevo y que eso nuevo tenga valor en el mercado, es decir que aporte la solución a un problema, o más bien que aprovecha las oportunidades que el escenario en el que se desenvuelve le está presentado. Por tanto, un Emprendedor Líder es un visionario, el cual puede anticiparse y brindar soluciones a necesidades latentes o aprovechar oportunidades.

Estas características han llevado en la teoría del liderazgo a crear unas nuevas categorías de liderazgo, entre ellas se encuentran, las que desde mi parecer son las más apropiadas para los emprendedores: liderazgo inspirador, liderazgo transformacional, liderazgo creativo y liderazgo interactivo.

El líder inspirador, es aquel donde el emprendedor logra inspirar a todos con su modelo de vida, son figuras públicas y sus emprendimientos están relacionadas con su marca personal, o lanzan marcas personales al mercado, son apasionados, organizados, tienen un claro propósito de vida y buscan la libertad. Un ejemplo es Sasha Fitness, es modelo de vida de su emprendimiento, al lanzado libros y una línea de ropa y ha demostrado que conocer tu metabolismo te hace libre de adoptar nuevos hábitos alimenticios.

Líder Transformacional, todo lo contrario al inspirador no son personas que quieren figurar, por el contrario su labor es hacer figurar a otros, lograr con su capacidad cambiar, la forma de pensar y actuar de los demás, de los grupos o de equipos. Un ejemplo nacional, es el maestro José Antonio Abreu, su modelo del sistema nacional de orquestas juveniles lograba transformar la forma de pensar y actuar de cada uno de los jóvenes que ingresan al sistema. Su capacidad es hacer de los grupos o de las organizaciones líderes del mercado.

Liderazgo Creativo, es el líder que impulsa la creatividad en las otras personas, sus ideas altamente innovadoras contagian a los demás y abre espacio y posibilidades a que otros lo hagan también. Un ejemplo de líder creativo es Guillermo del Toro, en cada una de sus producciones audiovisuales y películas ha demostrado toda su creatividad y autenticidad y su equipo de trabajo aporta para enriquecer sus propuestas de valor cinematográficas.

Liderazgo interactivo, es aquel líder del marketing digital son aquellos que han desarrollado las habilidades de la inteligencia digital, y se encuentran en los primeros lugares con seguidores, visualizaciones e interacciones sobre quienes influyen. Un ejemplo actualmente notable es Luisito Comunica este chico mexicano que como youtubers ha revolucionado en el marketing digital.

Sin embargo, tu puedes encontrar como emprendedor tu propio estilo de liderazgo, de hecho puedes ser un líder inspirador e interactivo, como Sasha, o transformacional y creativo, en fin lo importante es que logres desarrollar la capacidad de influir en otros desde tu área de desempeño.

Mary Ángel Bohórquez

@ahoramaryangel

[email protected]

You Tube: AhoraconMaryAngel

Linkelin: Mary Angel Bohorquez

www.ahoramaryangel.blogspot.com