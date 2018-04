Adrián Beltré ya es el latinoamericano con más hits en la historia de las Grandes Ligas

abril 5, 2018 - 6:57 pm

El dominicano Adrián Beltré, de los Rangers de Texas, conectó doble este jueves y entró en la historia al convertirse en el latinoamericano con más hits en las Grandes Ligas.

Frente a Daniel Mengden, de los Atléticos de Oakland, Beltré llegó a 3.054 hits, superando en la lista al panameño Rod Carew, quien se quedó en 3.053.

Con este registro, el tercera base de los Rangers, de 38 años, subió hasta el vigesimoquinto puesto de todos los tiempos.

