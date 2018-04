Actriz de Disney reveló que es gay: “Recé suplicando ser sanada de estos deseos”

abril 6, 2018 - 10:18 am

Alyson Stoner dio su gran salto a la fama en 2003 en la película “Más Barato por Docena”. Luego su carrera no se detuvo y fue parte de muchísimas películas y series de televisión. Paralelamente también se desarrolló como cantante y bailarina, lo que la llevó a un gran descubrimiento de sí misma.

Por medio de una carta abierta que fue publicada por la revista Teen Vogue, la joven actriz de 24 años reveló cómo se enamoró de una mujer, su instructora de baile.

La actriz comenzó diciendo que: “Una chica que cambió todo lo que sabía de mí misma como mujer, ser humano e intérprete. Cada canción que escribo es una cápsula del tiempo por la profundidad con la que he explorado mi historia hasta ese punto. Mis letras y melodías antes de conocerla se sienten a años luz de distancia debido a su profundo efecto en mí. Mi nuevo sencillo When It’s Right (Cuando es correcto) es la primera pintura de un nuevo mundo vívido que ahora llamo hogar, y ella es la principal inspiración”.

Alyson Stoner, contó que conoció a la profesora cuando una amiga la invitó a una clase de baile. Ese primer encuentro que tuvo con ella fue decisivo. Ya que la actriz aseguró que: “Cuando caminó hacia mí para corregir mi postura, mi corazón se aceleró salvajemente y mi cuerpo se calentó. ¿Estaba nerviosa de equivocarme delante de una experta? ¿Estaba respirando con dificultad por estar fuera de forma? Su sonrisa fue la cosa más electrizante que había visto en mi vida”.

Luego de esa clase Alyson supo que ella sería una persona importante en su vida, por lo que decidió escribirle a su madre y a su mejor amiga y les dijo: “Hoy conocí a una mujer, no estoy segura de quién es o de lo que siento, pero creo que va a estar en mi vida por mucho tiempo”.

Comenzaron a conversar a diario con la profesora por medio de mensajes de texto: “Nuestras bromas fueron naturales, y tuvimos un gran cruce de intereses y pasiones, pero crianzas y creencias muy diferentes. La cuestión de si ella era una nueva amiga genial o más me mantuvo despierta con asombro y temor. Traté de ser paciente y sofocar las emociones para poder pensar objetivamente”.

La actriz también agregó que: “Nuestro vínculo no se sentía tan fraternal ni platónico. Los destellos de su sonrisa se convirtieron en destellos de su pelo ondulado seguido por la curva de sus caderas a través de sus pantalones. Me di cuenta de que nunca había fantaseado con un chico de esta manera, ni me había sentido realmente cómoda saliendo con chicos”.

La relación continuó por medio de mensajes y saludos, hasta que tomaron la decisión de ir a cenar. Se fueron acercaron más y más, hasta que iniciaron formalmente una relación. Ahí fue cuando Alyson afirmó: “Me enamoré de una mujer”.

La actriz pasó varios años tratando de entender su atracción a esta mujer. “Al igual que muchos, yo había internalizado algunas de las creencias y conceptos erróneos sobre las personas e identidades LGBTQ. En ese momento, pensé: tal vez sea porque me alejé de mi padre cuando era niña y no tenía una guía masculina típica en mi vida. Tal vez es porque he experimentado abusos de parte de los hombres y, por lo tanto, tengo miedo de la intimidad con ellos (y en general). Tal vez sea porque la sexualidad abierta prevalece en mi comunidad artística y, subconscientemente, sólo quiero encajar. Quizás realmente quiero estar con ella, y estoy confundiendo la idolatría con el romance. ¡Cualquier cosa menos ser gay, por favor!”, reveló.

Una de las razones para no aceptar su atracción hacia una mujer era su fe: “Recé todas las noches, suplicando ser sanada de estos deseos. Ciertos pastores y miembros de la comunidad intentaron revertir y eliminar mi atracción hacia ella. Tuve relaciones físicas con hombres para convencerme de que mi amor por ella era solo una batalla espiritual que atacaba mi carácter y mi discernimiento. Estudié textos, contemporáneos y antiguos, buscando verdades y respuestas de profesores, científicos, líderes de iglesias, amigos y familiares. No quería hacer esto mal. Después de todo, no solo estaba tratando de ser una persona ‘buena y recta’, sino que también soy una figura pública con responsabilidad y presión extrema”.

También se encontraba su carrera. Muchos le advirtieron que reconocer su relación podría hacerla perder trabajos e incluso poner en riesgo su vida, debido a los mensajes de odio. A lo que respondió que: “Por cada onza de dolor que enfrenté, ella me ofreció un mar de amor y gratitud”.

Y agregó: “Si te estás cuestionando o luchando con tu sexualidad, identidad de género o cualquier otra cosa, sepan que yo y tantos que nos precedieron estamos con ustedes. Cualquiera que sea tu identidad, eres adorable, maravilloso y suficiente”.

Agencias