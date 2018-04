A PARTIR DEL LUNES: Todos los comercios con planta eléctrica y prisión para los que alquilen puntos de venta

abril 27, 2018 - 3:18 pm

El Gobernador del estado Zulia Omar Prieto Fernández, ofreció declaraciones este viernes sobre el uso correcto de plantas de electricidad en la ciudad por parte de los comercios y aseguró que a partir del lunes todos los comercios deben tener planta eléctrica por obligación.

Todos los negocios deberán activar sus plantas de 1 a 4 de la tarde para ayudar a dosificar la carga eléctrica de la región. “Hasta en el Palacio de Gobierno prenderemos la nuestra”, afirmó el Gobernador.

Prieto aseguró de igual forma que desde el mismo lunes irán presos todos los comerciantes que alquilen puntos de venta para obtener mayores porcentajes de ganancias. “Vamos a perseguir a todo el que utilice puntos de venta que no sean propios y cobre el 30, 40 y 50 porciento. No es posible que una persona que no sea comerciante alquile su punto de venta en una cantidad y luego el comerciante cobre el doble del porcentaje. El afectado es el pueblo”, sentenció Prieto Fernández.

Resaltó la importancia de luchar con “esas mafias” para ayudar a estabilizar la economía y proteger al zuliano que resulta ser el más afectado.

Freydalí Pimentel / Pasante

Noticia al día