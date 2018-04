A partir de mañana comercios están obligados a usar plantas eléctricas y habrá cárcel para quienes alquilen puntos de ventas en Zulia

abril 29, 2018 - 11:01 am

Desde este lunes, 30 de abril comienzan a regir las medidas según las cuales, los comercios deben contar con plantas eléctricas y de prisión para quienes alquilen puntos de ventas en la entidad zuliana.

El anuncio lo hizo el pasado viernes, Omar Prieto, gobernador del Zulia, quien precisó que deben encender la planta de una a cuatro de la tarde. Las reacciones no han parado en las redes sociales, a través de las cuales, no cesan los comentarios según los cuales, la mayoría de los comerciantes no cuentan con los recursos para una planta en sus negocios.

El mandatario regional dijo que con esto se disminuirá la carga eléctrica, lo que ayudara a estabilizar el servicio, tras la fuerte jornada de apagones y bajones de luz en el estado.

“Lo del punto bien, pero la planta eléctrica, suena a pacto con los vendedores de tales”, expuso Luisa Daza por medio del Twitter.

“Vamos a perseguir a todo el que utilice puntos de venta que no sean propios y cobre el 30, 40 y 50 porciento. No es posible que una persona que no sea comerciante alquile su punto de venta en una cantidad y luego el comerciante cobre el doble del porcentaje. El afectado es el pueblo”, advirtió Prieto, quien resaltó que irá de frente contra las mafias.

