abril 12, 2018 - 11:33 pm

José “Cafecito” Martínez fue la bujía de los Cardenales al pegar jonrón y remolcar seis carreras en la paliza 13-4 sobre los Rojos de Cincinnati.

El criollo sonó su tercer vuelacerca de la temporada al descifrar un pitcheo del lanzador Zack Weiss en la séptima entrada. “Cafecito” solo fue retirado en la tercera con un elevado al jardín derecho.

En el primer acto sonó imparable impulsor, en el quinto recibió base por bola; en la séptima visitó el plato en par de ocasiones, primero dio el batazo de cuatro esquinas para luego conectar un extrabase, y en su último turno en la novena disparó un doblete, para finalizar de 5-4 y dejar su promedio en .364.

El toletero criollo logra un récord personal de 6 carreras remolcadas en un juego de Grandes Ligas, y quedó a una empujada de Gregory Polanco, líder del departamento en el Viejo Circuito, con 15.

La victoria se la llevó el abridor Michael Wacha y el revés Sal Romano. Yadier Molina bateó de 5-2 con par de remolques para la causa de pájaros rojos. Por los Rojos, Scooter Gennett se fue de 4-1 con dos remolques y Billy Hamilton de 3-1 con dos anotadas y una producida.

El encuentro de este jueves ha sido la mejor actuación de “Cafecito” Martínez en su carrera en Las Mayores.

José Martínez on the @Cardinals‘ team-first attitude: “It’s not only me. It’s not only Yadi. It’s everybody. … We’re going to win some games for sure.” #STLCards

— FOX Sports Midwest (@FSMidwest) 13 de abril de 2018