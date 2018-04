Bertucci podría abandonar carrera presidencial si no se cumplen garantías

abril 26, 2018 - 7:17 pm

El candidato presidencial Javier Bertucci aseguró que de persistir las “irregularidades” en la campaña electoral podría desistir de su candidatura.

Bertucci, líder evangélico y aspirante a la silla de Miraflores, fue enfático al afirmar que si no se respetan las garantías acordadas ante el Consejo Nacional Electoral, consideraría su retiro de la contienda del 20 de mayo.

“Si esto sigue siendo así, tendríamos que reunirnos con los demás candidatos y retirarnos, porque si no se respeta el acuerdo, habrá que retirarse (…) Si se mantiene el boicot por los alcaldes de los municipios, si no se respeta nuestra agenda, si el CNE no puede hacer cumplir las garantías, habría que retirarse todos en bloque”, señaló.

Agencias