Guaidó: Antejuicio contra Maduro avanza positivamente desde el exterior

abril 18, 2018 - 8:04 am

En una entrevista para el programa Primera Página, transmitido por Globovisión, el diputado de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, habló este miércoles sobre el fallo a favor de la aplicación de un antejuicio por presuntos casos de corrupción perpetrados por parte del presidente de la república, Nicolás Maduro, a lo que el político aseguró que “Gracias a la intervención internacional la AN se ha logrado establecer esta decisión de antejuicio”.

Guaidó asintió, “Todas las entidades nacionales están bloqueadas es por eso que esta se esta llevando a cabo desde el exterior”.

Del mismo modo, afirmó que “Ayer logramos avanzar para hacer justicia, la lucha sigue por la libertad. Este gobierno esta sujeto a presión, no es lo mismo que el pueblo no reconozca la ANC a que no reconozca a un presidente y es importante para Venezuela resolver el conflicto que vivimos”.

“No creamos son falsas expectativas al país, se trata de cumplir la labor legal, seguimos investigando y hemos logrado demostrar muchos puntos del caso de Odebrecth al igual que en Brasil. Hoy corresponde que Maduro abandone su cargo solo que no existen ente en el país que legisle este caso”, manifestó el diputado.

Noticia al Día