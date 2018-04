¡Ya Maluma metió un gol en el Mundial con esta canción! (+ Video)

abril 13, 2018 - 11:05 pm

Ya está lista Colors, la versión en español de uno de los temas del Mundial Rusia 2018, en la que participa el cantante colombiano Maluma. El estreno mundial fue este viernes 13.

El tema es una interpretación conjunta con el artista Jason Derulo, quien hace también la versión en inglés.

Al inicio del video, las banderas de los países ondean, mientras aparecen los nombres de los dos artistas. Entonces aparece Maluma vestido de futbolista, diciendo, que “cuando era niño, mi sueño siempre fue jugar profesionalmente. En muchas partes del mundo es más que un deporte, es un estilo de vida”, y lanza la pelota hacia la malla, haciendo un gol. Entonces aparece Jason Derulo, cantando en inglés, e inmediatamente Maluma: “Tantos países, mismas raíces, baby, que juntos vienen a cantar”.

En marzo, el artista colombiano había contado sobre la invitación. “Cuando me llamaron me infarté como por cuatro segundos y después me puse a gritar como loco”, dijo en ese momento. Contó que con Derulo tienen una buena relación y que adaptar la letra del tema original en inglés fue todo un reto: debía mantener el espíritu en español.

Colors lleva un mensaje de inclusión racial, con la invitación a que los seguidores del fútbol enseñen sus banderas y canten juntos.

Esta es solo una de las canciones que se escucharán por estos días, inspiradas en el Mundial de Fútbol.

Colors es la cuarta composición en la que un colombiano participa en un tema de una copa mundial. En 2010 lo hizo Shakira, con Waka Waka; en 2014 fue también ella, con LaLaLa, y Carlos Vives.

El Colombiano