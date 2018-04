Atacante de Florida quiere donar su herencia a las víctimas del tiroteo

abril 11, 2018 - 6:31 pm

El autor confeso de la masacre de Parkland, Nikolas Cruz, quiere donar su herencia a las víctimas y familiares de su propio ataque, dijeron sus abogados este miércoles en Florida.

El joven de 19 años fue acusado el mes pasado de 17 cargos de homicidio premeditado y 17 de intento de homicidio, por los 17 muertos y otros tantos heridos que dejó su ataque el 14 de febrero.

En la audiencia del miércoles, la jueza del condado de Broward, Elizabeth Scherer, debía determinar si Cruz, quien hasta ahora ha estado representado por defensores públicos, es capaz de pagar su propia defensa.

Los abogados del acusado aún no han podido determinar el monto de la herencia del atacante tras la muerte de su madre, Lynda Cruz, en noviembre pasado.

“Cruz no quiere esos fondos, cualquiera sea el dinero que le corresponde”, dijo su abogada Melisa McNeill.

“Él quisiera que ese dinero fuera donado a una organización que las familias de las víctimas elijan”, añadió, refiriéndose a los muertos y heridos de la escuela Marjory Stoneman Douglas.

Cruz, quien acudió al tribunal de Fort Lauderdale (vecino a Parkland, al norte de Miami) esposado de manos y pies, no pronunció palabra y nunca dejó de mirar al piso.

“Permita que (el dinero) vaya a quienes resultaron heridos, punto”, pidió otro de sus abogados, Howard Finkelstein, a la jueza.

Los abogados revelaron algunos elementos sobre las finanzas de Cruz, quien tiene 24 acciones de Microsoft que a la fecha valen poco más de 2.200 dólares y 25.000 dólares que debe cobrar del seguro de vida de la madre.

Además la madre, quien falleció en noviembre de problemas respiratorios, había recibido un pago en plazos de más de 3.333 dólares en septiembre. Sin embargo, los abogados no han podido determinar si se supone que este dinero debería llegar mensualmente y si Nikolas Cruz tiene derecho a reclamarlo.

Si es mensual, el acusado podría tener acceso a “un millón de dólares”, dijo Finkelstein. Pero si es anual, el monto sería insignificante para lo que “en este momento es el caso de más alto perfil en Estados Unidos” y que puede costar cientos de miles de dólares en abogados, sin contar las demandas civiles.

La jueza dijo que decidirá si los contribuyentes pagarán por la defensa de Cruz antes del 27 de abril, cuando está prevista una audiencia en la que se fijará el calendario del juicio.

Poco después del tiroteo, la prensa local informó que Cruz había revelado a la familia de un compañero de clase con la que vivía que tenía una herencia de 800.000 dólares a través de un fideicomiso, la mayor parte de la cual iba a recibir al cumplir 22 años.

No obstante, la herencia aún no ha sido ejecutada y no está claro cuánto tienen Cruz y su hermano Zachary realmente.

La fiscalía pide la pena de muerte para Cruz. La defensa en cambio pedirá al tribunal que lo condene a cadenas perpetuas consecutivas.

Agence France-Presse