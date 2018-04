Maduro: “No voy a la Cumbre de las Américas”

abril 10, 2018 - 7:09 pm

El presidente Nicolás Maduro no asistirá a la Cumbre de las Américas a efectuarse los días 13 y 14 de abril en Perú; así lo dio a conocer este martes.

“Yo anoche decidí que no voy a ir a la Cumbre de las Américas en Lima, y me voy a quedar con el pueblo de Venezuela los días 13 y 14 en los que conmemoramos la derrota del golpe de Estado del año 2002. Me quedo en Venezuela, esa es mi decisión”, informó.

El primer Mandatario Nacional anunció que el 13 y 14 de Abril la Revolución Bolivariana se desplegará en grandes movilizaciones en todo el país, conmemorando la victoria del pueblo contra el golpe de Estado hace 16 años.

Maduro aseveró que estas cumbres son “una pérdida de tiempo” por que no se discuten “temas para la vida de los pueblos y no se toman decisiones” en favor de la región, al tiempo que condenó el retiro de la seguridad mínima para un presidente asistente a la mencionada cumbre.

El jefe de Estado denunció las políticas del imperialismo norteamericano contra Latinoamérica para evitar la participación de Venezuela en el evento. “El único objetivo de Rex Tillerson hace un mes fue que los gobiernos de derecha declararan que Maduro no iba a las Cumbre de las Américas, lo cual es ilegal, porque Venezuela tiene derecho a estar en esa cumbre y en todas las cumbres que haya en esta tierra y este mundo”, puntualizó.

