Inés María Calero dice que Miguel Moly no es buen padre y el cantante se defiende

abril 10, 2018 - 1:25 pm

Inés María Calero, Miss Venezuela 1987 desató la polémica al responder a través del Instagram a una usuaria quien le preguntó por qué Miguel Moly, padre de sus hijos, no aparecía en fotos con los muchachos.

“Cuando no eres buen padre ni que te obliguen y lastimosamente él no es buen padre. Tiene como 8 hijos regados. Qué te puedo decir”, dijo la ex del cantante de “La Piernona”.

El artista se defendió a través de la referida red social, refiriéndose a un comentario que la misma Calero hizo hace meses diciendo que es un buen papá, lo que según él, es una contradicción.

“No creo que a nuestros dos hijos les guste su injusto comentario, pero gracias señora, no esperaba menos de usted. Que dios la bendiga”, fue la respuesta de Miguel Moly.

