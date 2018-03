Willson Contreras si cumplirá las reglas y ya hizo las paces con Yadier Molina

marzo 30, 2018 - 3:02 pm

El cátcher venezolano de los Cachorros de Chicago Willson Contreras no quiere que lo tomen como un transgresor de las reglas.

Contreras aclaró las declaraciones que hizo durante el inicio de los entrenamientos primaverales respecto a las nuevas reglas de las Grandes Ligas para acelerar los partidos, cuando dijo estar dispuesto a pagar las multas que le impusieran por hacer visitas extra al montículo para conversar con su lanzador.

Willson Conteras dijo que si debe pagar una multa lo hará

“No, no, no”, aclaró Willson Contreras. “Lo que en realidad dije es que si el juego se va a extrainnings y tengo que ir a hablar con el pitcher, aunque se hayan agotado las visitas reglamentarias, lo voy a hacer, aunque tenga que pagar una multa”, explicó.

“No es que no voy a cumplir las reglas o voy a hacer lo que quiera. La regla no me gusta, porque la comunicación entre el cátcher y el pitcher es fundamental para el juego, pero bueno, las reglas hay que seguirlas y ya tendremos que acoplarnos a ellas y hacer los ajustes necesarios”.

Pero no fue esa la una controversia que causó el venezolano durante la primavera, pues también tuvo un intercambio de golpes en la red social twitter con el veterano receptor puertorriqueño Yadier Molina, de los Cardenales de San Luis, archirrivales de los Cachorros en la división central de la Liga Nacional.

“No quiero hablar mucho sobre eso. Creo que eso fue un malentendido que ya quedó en el pasado. Yadi y yo hablamos e hicimos las paces. Somos latinos y estamos concentrados ambos en jugar la temporada del 2018”.

Los Cachorros perdieron en la agencia libre al derecho Jake Arrieta, un hombre que aportó 68 victorias en las cinco campañas que pasó con el equipo, pero añadieron al japonés Yu Darvish para redondear la rotación.

Hay una excelente relación entre los peloteros de los Cachorros

“Es un lanzador superespecial, con gran dominio de la recta, el slider, la curva. Además es inteligente y sabe lo que tiene que hacer. Creo que va a ser una pieza muy importante para la causa”, señaló el enmascarado venezolano, quien alabó la buena química que reina dentro del equipo, entre los jugadores de más tiempo y los recién llegados.

“Me siento feliz de estar aquí, de comenzar la temporada aquí en Miami, lo cual nos da un respiro del clima frío. Estoy agradecido con Dios de haberme permitido mantenerme saludable durante el spring training y espero seguir así todo el año, pues en el 2017 tuve algunos problemas de salud”.

“El equipo llega con mucha hambre de ganar y creo que la oficina consiguió las piezas necesarias para llegar lejos”, concluyó Willson Contreras.

