Viviana Gibelli expresó su opinión sobre el escándalo del Miss Venezuela

marzo 26, 2018 - 4:31 pm

La animadora y ex miss Viviana Gibelli expresó su opinión sobre los rumores y el escándalo en el que se ha visto envuelta la Organización Miss Venezuela en los últimos días, sobre una posible red de prostitución en el que las misses eran relacionadas con personas vinculadas al gobierno para patrocinarlas en el certamen.

Gibelli en una entrevista radial con Shirley Varnagy, expresó su apoyo a la Organización por la decisión que habían tomado de reestructurarse ante tanto rumor y tramoya en la que ha sido salpicada su imagen y credibilidad; Viviana señaló que el concurso “es parte de la cultura venezolana”.

De igual forma, indicó que “jamás” recibió alguna propuesta fuera de lugar cuando participó en el Miss Venezuela, sin embargo agregó que: “el hecho de que yo no la haya recibido no quiere decir que no existiesen”.

En la entrevista la animadora expresó que: “el concurso refleja la situación del país, que está en deterioro”.

Asimismo, recordó su participación en el año 1987 en el prestigioso certamen en el que quedó de segunda finalista: “Para mí fue como haber ganado”. Prosiguió hablando sobre aquella noche que estuvo cargada de muchas emociones y bajo de una buena presentación en el escenario:“En el Miss Venezuela del 87, cuando yo participé, estuvo Celia Cruz y fue una producción de Joaquín Riviera donde no se escatimaba en gastos”.

Por otro lado, expresó su pensamiento sobre la salida del Zar de la belleza, Osmel Sousa del templete nacional: “la gente tiene que vivir y darle paso a otras, ser un mentor, esa es mi visión sobre su salida del Miss Venezuela”.

Recordemos que a principios de año la animadora fue tendencia debido a que su hermano Hjalmar Gibelli Gómez, estuviese involucrado en un caso de corrupción por lavar dinero en Estados Unidos, tras esta noticia se filtraron unas cartas de Gibelli dirigidas a entes del gobierno hace algunos años, donde solicitaba ayuda para tramites legales y otras donde ofrecía sus servicios como animadora.

Ronda