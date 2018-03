Vinotinto Femenina tiene a tiro su clasificación al Mundial Sub 17

marzo 19, 2018 - 3:35 pm

La clasificación automática de Uruguay, por ser anfitrión del Mundial Femenino de la categoría, eleva las posibilidades para que Venezuela obtenga el boleto en el cuadrangular final del Sudamericano, que iniciará este miércoles 21 de marzo.

Brasil, Colombia, Venezuela y Uruguay son las selecciones que disputarán la última fase del torneo. El equipo de José Catoya, que participó desde el inicio en el Grupo B, terminó invicta con dos triunfos (2-0 vs Paraguay y 4-0 vs Bolivia) y par de empates (0-0 vs Uruguay y 1-1 vs Chile). Avanzó como segunda con ocho puntos.

La Vinotinto comenzará el cuadrangular ante Colombia, que avanzó como primera del Grupo A con pleno de cuatro victorias, 12 goles marcados y apenas un tanto recibido.

Bárbara Olivieri, con tres dianas anotadas, y Raiderlin Carrasco, con dos, son las máximas artilleras del combinado criollo. Pero la colombiana Maireth Pérez, con siete convertidos, es la gran amenaza para el cuadro criollo.

El segundo duelo será ante Uruguay, el 22 de marzo, y cerrará frente a Brasil, el 25.

Alberto Daniel Barboza

Noticia al Día