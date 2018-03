La actriz porno venezolana Victoria Lanz cumple hoy 37 años

marzo 22, 2018 - 10:09 am

La diva venezolana, Victoria Lanz, celebra este domingo su cumpleaños número 37, esta bella mujer nació en la ciudad de Caracas. Es conocida en toda Europa por sus participaciones en diversas películas para adultos.

Cabe destacar que trabajó en la industria porno desde el 2005 – 2007 y fue la primera venezolana conocida en ese mundo y en un renglón del cine que involucró actores masculinos y femeninos.

“Yo no me pongo con esos prejuicios porque yo he enseñado de todo, no es que me desnude por que no tenia nada que hacer, y fíjate ahora soy DJ”, dijo la diva en una entrevista a una reconocida emisora de radio del país.

A continuación unas fotos que demuestran la sensualidad y belleza de Lanz que hacen delirar a unos cuantos:

