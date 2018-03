Venezuela ya no albergará el latinoamericano infantil de Pequeñas Ligas (+Comunicado)

marzo 7, 2018 - 7:08 pm

Venezuela, en específico la ciudad de Maracaibo, ya no será la sede del Latinoamericano infantil de Pequeñas Ligas de Béisbol 2018, informó el Directorio Nacional de las Pequeñas de Béisbol de Venezuela a través de un comunicado.

El Congreso Latinoamericano y del Caribe de las Pequeñas Ligas decidió retirarle a Venezuela la sede del evento, que se debe realizar en el mes de julio, alegando que nuestro país no tiene las condiciones mínimas para brindarle seguridad a los equipos participantes y sus familiares, y cediéndole el torneo a la República de Panamá.

La reunión,que encabezada por el Director de la Región, Carlos Pagán Colón, se efectuó del 1 al 4 de marzo en la Isla de Curazao, donde ningún delegado criollo pudo asistir a dicho congreso en vista de la situación diplomática entre ambas naciones que impide la entrada a la Isla de un venezolano.

La decisión tomada por la asamblea integrada por unos 20 países deja a toda la comunidad deportiva de nuestra organización con el sinsabor de no poder albergar la tan esperada competencia que se nos había otorgado desde el año 2016, y que había sido ratificada en el año 2017, y desde entonces se venía laborando en toda la planificación logística de la misma con el aval de la Gobernación Bolivariana del Estado Zulia, y recientemente con todo el respaldo del Gobernador el Econ. Omar Prieto Fernández a través de la Secretaría de Deportes del Estado Zulia, el Instituto Regional de Deportes (Irdez), y la Fundación para la administración, mantenimiento y cuido de las instalaciones deportivas (FUNIDEZ), así como el acostumbrado apoyo de la Empresa Privada.

Maracaibo se quedará con las ganas

Nos entristece no poder ofrecerle a la afición Pequeña Liga la tan esperada competencia que no tenemos desde el año 2009 (Juvenil), y que a pesar de contar con una infraestructura deportiva adecuada en cuanto a competencia, alojamiento, servicio de comedor, recreación, y un equipo multidisciplinario integrado por profesionales en el área, y habiendo prometido todas las garantías de seguridad, alimentación, transporte y lo necesario para hacer una gran fiesta deportiva, no tuvimos la confianza de nuestros países hermanos, quienes siempre habían reconocido la majestuosidad y buena organización de nuestros eventos.

Solo un representante irá al latinoamericano

Al no ser sede Venezuela solamente un equipo podrá asistir al Latinoamericano infantil de Pequeñas Ligas, que saldrá entre San Francisco y el campeón de la final nacional, que se jugará en Lara (19 al 25 de marzo), en una serie de tres juegos.

