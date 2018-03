Venezuela y EEUU negocian liberación de Joshua Holt

marzo 6, 2018 - 3:33 pm

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió el mes pasado a un importante asesor republicano del Congreso de Estados Unidos para abordar la posible liberación de un hombre de Utah, que lleva más de 20 meses encarcelado en el país, según dijeron a The Associated Press seis empleados del gobierno y el Congreso, reseñó VOA Noticias.

Se desconoce si se hicieron progresos en las conversaciones informales para conseguir la libertad de Joshua Holt, pero las posibles negociaciones, podrían apuntar a movimientos en un caso que se ha convertido en una complicación mientras crecen las tensiones entre los dos países.

Las conversaciones, que no fueron anunciadas, comenzaron cuando Caleb McCarry, asesor republicano del Comité de Relaciones Exteriores, viajó a Caracas en febrero. Allí se reunió con Maduro y con la primera dama, Cilia Flores, para abordar el encarcelamiento de Hold, según los asesores, que aceptaron comentar el asunto a cambio de no dar su nombre debido a lo sensible de las negociaciones.

McCarry, hizo la inusual visita a petición del senador Orrin Hatch, republicano por Utah. Durante su estancia en Caracas visitó a Holt en prisión y le entregó una carta del senador.

Se cree que el gobierno de Trump está al tanto de las operaciones, aunque no hay indicios de que haya prestado apoyo a la iniciativa.

La portavoz del Departamento de Estado Heather Nauert declinó hacer comentarios el lunes cuando se le preguntó por los contactos informales, y dijo solo que “estamos decepcionados porque el señor Holt no haya sido liberado por motivos humanitarios”.

Las discretas conversaciones incluyeron una inesperada visita esta semana de un aliado cercano de Maduro, el gobernador del estado de Carabobo, Rafael Lacava, que viajó a Washington para tratar el tema, según tres empleados del Congreso informados de la visita.

Noticia al Día/La Patilla