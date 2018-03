Al maestro José Antonio Abreu: Venezuela necesita más hijos como usted

marzo 25, 2018 - 11:01 am

Como cualquier persona, mi mayor expectativa era conocer a Gustavo Dudamel, ese joven venezolano de rulos considerado una especie de Beethoven del siglo XXI. Pero no tardé mucho en darme cuenta de que detrás de esa impactante figura estaba un cerebro creador y visionario. Él hizo todo y sin él nada hubiera podido hacerse ¡Sí! tuve el honor de conocer y entrevistar a José Antonio Abreu, el maestro creador del Sistema de Orquestas Simón Bolívar.

Hacer lo que te gusta no puede llamarse trabajo. En consecuencia, como periodista no he trabajado ni un solo día en mi vida. Una carrera en la que se es canal del acontecer de una sociedad trae alegrías, frustraciones, preocupaciones y tristezas. Pero los bajones emocionales que produce son opacados cuando se topa con maravillas, honores y se puede decir que milagros también.

Uno de los grandes regalos que he tenido en mi vida profesional ha sido cubrir una de las giras de la Orquesta Sinfónica de Venezuela en Europa, específicamente la de 2008. Diez horas duró el vuelo hasta Frankfurt, Alemania.

Fue una gira por Alemania, Austria y Suiza; fue un viaje por Bach, Beethoven, Boccherini, Mozart, Mahler, Tchaikovsky y Bowl, entre otras genialidades de la música clásica.

Ignoraba, y sigo ignorando, completamente el Alemán y tenía un inglés tan malo que pedía a la habitación agua con hielo y me subían papitas fritas. Me guiaba por los colegas. Sentía que si me alejaba un poquito de ellos me perdería y no encontraría cómo explicar quién era.

En los conciertos, las guías de presentación de las piezas estaban en alemán. Me sentía perdida. Pero descubrí algo que me iluminó: Habían banderas venezolanas en todos los conciertos y yo me acercaba a esos fanáticos para que me dijeran lo que opinaban de las piezas y me expresaran la emoción que sentían.

Me di cuenta de que Gustavo Dudamel era una especie de Ricky Martin para los europeos. Lo aclamaban en todas partes. Había pancartas de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar por doquier.

Pero uno de los aspectos más resaltantes para mí fue que, en medio de notas musicales, me topé con el genio José Antonio Abreu. Era un hombre menudo, calvo, con lentes bifocales y mayor, siempre lo fue para mí. De mirada brillante, sonrisa pasiva y actitud serena.

Me admiré de que en una sociedad tan celosa con su música como la europea nuestra orquesta lograra, no solo interpretársela, sino robarle los corazones a una sociedad cuya dura historia de guerras ha hecho fría y distante.

– ¿Qué tan difícil es arrancarle una ovación a Salzburgo, por ejemplo, le pregunté al maestro.

– Se trata de un público exigente porque sabe de música. Es la cuna de Mozart y ha visto presentaciones de las más importantes orquestas del mundo. La mayoría son personas de la tercera edad y muy cultas.

La labor de Abreu fue una obra del arte más puro. Creo que los venezolanos saben que tienen una estrella musical como Gustavo Dudamel y una orquesta sinfónica con un talento reconocido a nivel mundial, pero también creo que hay que estar en Europa y ver a esos ciudadanos levantarse y aplaudir por un tiempo que parece interminable para comprender verdaderamente la magnitud del trabajo de Dudamel y Abreu.

Vi con beneplácito cómo los europeos bailaban “El Caminito de Guarenas”, vi como Gustavo Dudamel tomaba de la mano a Abreu y se la alzaba al terminal las presentaciones: “Fue un acto generosísimo de Gustavo, es una manera de mostrarme su gratitud”, me dijo el maestro.

Abreu enseñó a creer con la fundación del Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela, en 1975. Se convirtió en inspiración para quienes pensaban que la vida estaba más llena de limitaciones que de oportunidades. Fue el visionario creador de un ambicioso y eficiente entramado artístico que ha reclutado a miles de talentos musicales juveniles, emergidos mayoritariamente de sectores populares empobrecidos.

A través de lo que hoy se conoce en todo el mundo como El Sistema, que permite que todo niño y joven, sin distinción, tenga acceso al aprendizaje de la música, Abreu garantizó un mejor futuro para quienes nacen con desventajas sociales.

“El aprendizaje de un instrumento musical les abre un camino luminoso, les ennoblece y dignifica (…) Llena de orgullo a su familia, a su barrio y a sí mismos al poder representar con dignidad a su país en cualquier parte del mundo”, opinó en una oportunidad ese trujillano menudo.

Abreu fue un experto economista y apasionado político, pero sin duda la música fue el motor que guió su vida y en consecuencia, la de Venezuela también.

“No creo que lo político influya o determine en modo alguno mi manera de ser como artista. Para mí la música es, a la vez, motor y catalizador”, solía decir el maestro.

Diputado, profesor universitario, ministro, compositor, concertista de piano, órgano y clavecín, embajador de la Unesco y Premio Príncipe de Asturias de las Artes. José Antonio Abreu fue un venezolano que lleva a pensar: “¡No! ¡Qué va! ¡No nacerá otro igual!” ¡Un genio! Un ejemplo de la Venezuela en la creo (y por la que no me he ido). Fue un honor para mí, maestro Abreu. Mi país necesita más hijos como usted. Donde quiera que suene la música vibrará su alma también. Buen viaje. Hasta una próxima oportunidad ¡Bendiciones!

Maidolis Ramones Servet

Noticia al Día