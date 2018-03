Varios muertos y autos atrapados al caer un puente peatonal en construcción en Miami

marzo 15, 2018 - 3:06 pm

Un puente que se encontraba en construcción en Miami, Florida, colapsó este jueves, dejando varios muertos y personas heridas y autos atrapados. La infraestructura, que pesaba unas 950 toneladas, unía a la Universidad de Internacional de la Florida con la ciudad de Sweetwater, en el suroeste del condado de Miami-Dade.

Imágenes del lugar del incidente muestran varios autos bajo la estructura. Equipos de emergencia se encuentran en el lugar atendiendo a personas heridas.

“Los carros están debajo del puente completamente”, dijo a Univisión 23 Katrina, una joven conductora que sobrevivió al accidente. También dijo que vio a personas atrapadas bajo el puente colapsado. Ella salió del automóvil y logró huir de debajo de la estructura antes de que se cayera.

Tras la caída, el tráfico fue cerrado en la zona. Las imágenes en directo muestran a varios trabajadores tratando de entrar bajo el puente y, aparentemente, localizar personas bajo la estructura.

En su cuenta de Twitter, el Departamento de Bomberos de Miami-Dade indicó que hay “múltiples personas heridas”, aunque no confirmó el número total.

Por ahora, se desconocen los motivos que provocaron la caída del puente, que sucedió hacia las 2:00 pm.

El puente colapsado fue instalado el sábado en la avenida 109 de suroeste de Miami. Con él buscaban dar acceso peatonal desde la sede de la Universidad Internacional de Florida hacia la zona de Sweetwater, donde viven cerca de 4,000 estudiantes en los edificios residenciales y dormitorios de la FIU. Su inauguración estaba prevista para 2019.

El proyecto del puente se inició para salvar vidas, ya que con la expansión de la universidad se registraron varias muertes por atropello. Univision 23 informó el pasado viernes de la colocación del puente, que había sido montado con un método de construcción acelerada.

Según el diario Miami Herald, antes de la instalación de la estructura la universidad había asegurado que el método con el que sería montado reducía significativamente los riesgos para los trabajadores de la constructora, así como para los peatones y conductores que transitaran por la zona.

La construcción de la infraestructura estaba a cargo de dos empresas: MCM Construction y Figg Bridge Design.

La Universidad Internacional de Florida pidió a sus estudiantes y profesores evitar la zona. En un comunicado, la institución académica se mostró “entristecida por los trágicos eventos que están sucediendo”. La nota subrayó que “en este momento estamos aún trabajando para rescatar gente y reunir información”.

THE FIU BRIDGE COLLAPSED OH MY GOD pic.twitter.com/JO7jfx5AoN

— Gabriela Collazo (@GabrielaRose12) 15 de marzo de 2018