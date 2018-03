Una familia destrozada espera frente a la morgue el cadáver de María Gracia

marzo 28, 2018 - 9:55 am

No hay nada humanamente posible que pueda calmar el inmenso dolor que dejó en los familiares, la partida física de la joven estudiante, María Gracia Reyes, de 18, quien fue vilmente violada, estrangulada y enterrada atada de manos y pies con un cable de teléfono por el ser más repudiado de la sociedad actualmente, Metid Salim Yousra, de 50 años y su hijo Hachem Salim, de 18, en el jardín de una vivienda, ubicada en el barrio San Sebastián de Maracaibo.

“A la 1 de la tarde nos llamaron del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Teníamos todas las esperanzas puestas en Dios de que María Gracia había sido rescatada sana y salva, ya que dos horas antes nos habían informado que el árabe e hijo cayeron abatidos por la policía. Estando ya en Cicpc, en la División de Violencia de Genero, una mujer me hizo pasar y me dio la noticia que jamás pensé escuchar, que mi hermana estaba muerta. Se nos vino el mundo abajo, no lo podíamos creer”, expresó solloza y cabizbaja y Nataly Reyes.

Hoy en la mañana, los deudos se apostaron en las afueras de la morgue forense, conservando aún las esperanza de que la jovencita, inocente de la maldad que existe en el mundo, había muerto en esas detestables condiciones. “Llegamos a la morgue pensando que nos dirían que todo era mentira, que no era ella quien estaba allí”, precisó la hermana de María Gracia.

La peor parte de esta triste historia devastó a la señora Yudith San Juan, cuando se enteró, por una hermana, que la niña de sus ojos, María Gracia había dejado físicamente este mundo y en esas condiciones.

Finalmente, Nataly afirmó la familia venía investigando a la familia del verdugo de María Gracia y se dieron cuenta que tres hijas de Salim, menores de edad, residen en la avenida 41, sector la L de Ciudad Ojeda.”Es un misterio el origen de ese hombre, no sé como alguien puede hacer lo que él hizo con mi hermana”, comentó la joven frente a la morgue forense.

