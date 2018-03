Una “chica Bond”, Ursula Andress y una sensual actriz de Atracción Fatal, Glenn Close están de cumpleaños

marzo 19, 2018 - 1:28 pm

Ursula Andress, actriz de cine suiza de voluptuosa y escultural belleza, fue un verdadero mito en 1960 como “sex symbol” por ser la segunda chica Bond de la primera película de la exitosa saga del Agente 007.

Nacida en Ostermundigen, su carrera abarca una esfera de muchas épocas y gustos diferentes. Andress no es solo es una maravillosa y gran actriz, es una inspiración, un icono y una persona encantadora quien cumple 79 años este jueves 19 de marzo.

Su actuación como chica Bond impulsó definitivamente su carrera en la gran pantalla. Intervino en El ídolo de acapulco (1963), de Richard Thorpe, un musical protagonizado por Elvis Presley, Cuatro tíos de texas (1963), de Robert Aldrich, trabajó junto a Dean Martín y Frank Sinatra, y protagonizó La diosa de fuego de Robert Day.

Durante los años setenta, Andress rodó películas como Scaramouche y Camas calientes, protagonizó co-producciones europeas de género que explotaban su atractivo físico.

A partir de los años ochenta su actividad profesional se redujo sensiblemente y se dedicó a la televisión interviniendo en la exitosa serie Falcón Crert entre otras apariciones. Con 44 años dio a luz a su primer hijo.

Glenn Close apaga su velita 68

Por otro lado, la actriz Glenn Close cumple 68 años nacida en Green Wich (Estados Unidos) el 19 de marzo de 1947, estudió en Suiza, cantó con un grupo folk de mensajes tradicionales llamado Up with people y se instruyó en interpretación en el College of William and Mary.

Su carrera como actriz se inició en el teatro apareciendo en varias telepelículas desde mediados de los años 70, incluido uno que abordaba la vida de John Merrick ” el hombre elefante”.

Su estrellato se produjo cuando encarnó a Alex Forrest en ” Atracción fatal”, film de Adrian Lyne con Michael Douglas como partenaire.

Por su interpretación, fue nominada en cinco ocasiones a los Oscar como mejor actriz principal, obtuvo los premios Emmy, Globo de Oro, Tony y el Premio Donostia del Festival de Cine de San Sebastián.

“El misterio von Bullow”, “Hamlet”, “La casa de los espíritus”, y su personaje de Cruella de Vil en los “101 Dálmatas”, fueron otros títulos por los que la actriz estadounidense conoció su mejor época en los años 80 y comienzos de los 90.

Andrea Mora / Pasante

Noticia al Día