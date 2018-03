Un 22 de marzo fallece Walter Lantz, creador del Pájaro Loco: La idea le vino en su luna de miel

marzo 22, 2018 - 6:23 am

El 22 de marzo de 1994 fallece Walter Lantz, caricaturista y animador estadounidense, creador del Pájaro Loco (n. 1899).

El Pájaro Loco o Loquillo (Woody Woodpecker en el inglés original) es un personaje animado creado por Walter Lantz y diseñado originalmente por el dibujante Ben Hardaway, autor también de Bugs Bunny y el Pato Lucas, con quienes comparte un estilo alocado de comedia; como ellos, es un animal antropomorfo.

Producido por Walter Lantz (Walter Lantz Productions) y distribuido por Universal Studios, el Pájaro Loco apareció a finales de la década de 1930 y apareció regularmente hasta 1972, cuando Walter Lantz cerró su estudio. Las repeticiones continúan al día de hoy en diferentes canales de televisión alrededor del mundo, y el personaje ha aparecido en varias producciones especiales, entre ellas ¿Quién engañó a Roger Rabbit?. Es una de las estrellas del cine de animación que tiene una estrella propia en el paseo de la fama de Hollywood.

A Walter Lantz se le ocurrió este personaje durante su viaje de luna de miel. Un día mientras llovía, escuchó un insistente pájaro carpintero que no dejaba de taladrar su techo. Molesto, salió fuera de la casa y arrojó una piedra para espantarlo, cosa que logró no sin que antes el ave emitiera un grito muy particular que fue el que dio origen a la risa estridente y característica de este personaje. El creador presentaba cada episodio en su oficina y mostraba a los espectadores cómo se hacía cada historieta, enseñando los objetos primarios para crearlas, como la pintura cels y los storyboards.

Wikipedia