Tribunal militar ordena traslado de Rodríguez Torres a La Pica

marzo 17, 2018 - 6:45 am

El Tribunal Militar Tercero de Control, a cargo del capitán Mickel Amézquita Pion, ordenó como sitio de reclusión para el ex ministro de Relaciones Interiores Miguel Rodríguez Torres, detenido el martes, la cárcel de La Pica.

Sin embargo, fuentes castrenses aseguraron que el mayor general retirado, disidente del gobierno, permanece en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Al oficial se le ofreció un defensor público que rechazó y, finalmente, él mismo asumió su defensa.

“A Rodríguez Torres lo han tenido aislado. Nos informaron que lo presentaron en el Tribunal Militar casi que a escondidas y no le permitieron la defensa de su abogado de confianza. Los delitos que le imputaron sonespionaje e instigación a la rebelión”, informó Valentín Hereira, miembro de la Dirección Nacional del Movimiento Amplio Desafío de Todos y coordinador de la Fundación Época Humana.

“Trasladar a Miguel Rodriguez Torres a La Pica pone en riesgo su vida y su integridad física. Quedará bajo la responsabilidad de la ministra Iris Varela, quien es públicamente su enemiga, y expuesto a presos comunes luego de ser director del Sebin y ministro de Relaciones Interiores. El traslado vulnera el principio de jurisdicción por la territorialidad, ya que estaría recluido en una cárcel fuera de la jurisdicción del tribunal que lleva su causa en Caracas, lo cual generaría un retardo procesal”, señaló Época Humana.

Aunque desde el jueves en la noche se difundió la noticia sobre la detención del mayor general retirado Alexis López Ramírez, ex comandante del Ejército y ex secretario del Consejo de Defensa de la Nación, la medida no ha sido confirmada. El militar es compañero de Rodríguez Torres y del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. Al igual que Rodríguez Torres participó en el golpe de Estado del 4 de febrero de 1992.

“Tenemos que hacer todos los días un gran esfuerzo para estar unidos como hermanos, como camaradas, como compañeros”, instó el constituyente y militar retirado Diosdado Cabello a la FANB, en un evento deportivo en Fuerte Tiuna. Aseguró que la “revolución es la única garantía de felicidad”.

Solicitud

La Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Edgar Zambrano, envió una comunicación al presidente de la Corte Marcial, Edgar Rojas Borges, y al fiscal general militar, Jesús Vásquez Quintero.

En el texto solicitaron información sobre los oficiales detenidos el 2 de marzo. Argumentan que en este caso ha sido violado el derecho a la defensa.

Los nueve militares detenidos el 2 de marzo, entre ellos el comandante del Batallón Ayala teniente coronel Igber Marín Chaparro, fueron imputados el 9 de marzo de los delitos de instigación a la rebelión y contra el decoro militar.

Hasta ayer, y desde el 2 de marzo, cuando fueron aprehendidos 9 militares y entre ellos el comandante del Batallón Ayala, suman 11 los oficiales detenidos por presunta conspiración. Los imputados por instigación a la rebelión y contra el decoro militar forman parte de la operación denominada Movimiento de Transición de la Dignidad del Pueblo. Los detenidos son del Ejército Bolivariano y 4 de ellos comandaban unidades estratégicas.

El Nacional