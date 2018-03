¿Te vas de viaje en Semana Santa? Tips para proteger tu casa de los ladrones

marzo 24, 2018 - 12:50 pm

Si te vas de vacaciones en este asueto de Semana Santa y tienes que dejar tu casa sola toma en cuenta estos sencillos consejos para proteger tu hogar y tus pertenencias.

1. Cierra bien puertas y ventanas, pero no dejes las persianas cerradas del todo a no ser que vivas en una altura accesible desde la calle (un bajo o un primero a poca altura). Muchos ladrones estudian zonas y viviendas antes de actuar, y no hay mayor señal de hogar “cerrado por vacaciones” que varios días con persianas abajo. Eso sí, deja las cortinas corridas para que no se pueda ver con claridad el interior de la casa.

2. El factor “buen vecino”: si tienes un familiar o amigo que viva cerca, o un vecino de confianza, déjale una copia de tus llaves y pídele que pase de vez en cuando a variar la altura de las persianas y algún detalle visible como macetas o tiestos. Si de paso aprovecha para regártelas, mejor.

3. Cosas que NO tienes que dejar en casa: nada de “esconder” llaves en el exterior (jardines, macetas, alfombras). Es el primer sitio donde cualquiera miraría. Y ese en el que estás pensando, el segundo. Tampoco dejes nada de valor a la vista. De hecho, si puedes dejar tus cosas de máximo valor –joyas, dinero…- a ese familiar o amigo de máxima confianza que se queda durante esos días, mejor.

4. Los agricultores tienen espantapájaros. Tú, ropa tendida.

5. Nada de cajones cerrados con llave. Si pese a todos los esfuerzos entra alguien en casa y detecta uno, le estarás indicando con neones dónde está lo que busca. Se lo llevará igual y reventará el mueble entero por el camino. Mejor idea, volver al punto 4.

8. De la misma forma, si entran en casa y se llevan objetos como televisiones, ordenadores, cámaras, móviles… querrás tener localizadas las facturas y tickets de todos ellos para poder reclamar al seguro. Apunta por detrás los números de serie de cada aparato, servirán además a la policía al hacer la denuncia y para identificarlos si algún día aparecen (y te darás besos por esta sencilla pero utilísima precaución).

9. A “Ladrón” le gusta tu álbum “fotos de vacaciones subidas desde el móvil”. Sé que mola mucho dar envidia a tus amigos por Facebook y Twitter colgando fotos de la playa y comentando, pero piénsalo dos veces. Las redes sociales han creado un nuevo tipo de “descuidero 2.0” y no quieres ser su próxima víctima, ¿verdad? Cuélgalas a la vuelta, así tendrás tiempo para retocar michelines y ojos rojos, ¡todo son ventajas!

10. ¿Qué tal instalar una buena alarma? Es la opción más obvia, ya lo sé, pero hoy en día tienes modelos que te permiten “ver” literalmente lo que pasa en tu casa desde un Smartphone. También un cerco eléctrico es una buena ayuda.

11. Electricidad ON. Algunas personas cortan el suministro eléctrico para evitar problemas si se van durante un tiempo prolongado, a partir de 3 o 4 semanas. Pero piensa que una alarma necesita electricidad, y si alguien llama al timbre o al teléfono de casa y no los oye sonar tendrá claro que dentro tiene vía libre para robar. Mejor, desenchufa todo lo que no sea necesario: TVs, vídeos, consolas, ordenadores, microondas, cafeteras, tostadoras… Ahorrarás mucho en ‘stand by’ y aligerarás tanto la carga eléctrica que reducirás cualquier riesgo al mínimo. Ojo, si te vas fuera más de 15 días y decides vaciar el frigorífico y dejarlo abierto, asegúrate de que no se ve desde la calle. ¡Es otro cartel luminoso para amigos de lo ajeno!

Agencias