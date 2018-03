Suspenden al pelotero dominicano Jorge Polanco por 80 juegos por dopaje

marzo 18, 2018 - 9:27 pm

El torpedero de los Mellizos Jorge Polanco fue suspendido 80 juegos tras dar positivo por una sustancia para mejorar el rendimiento, un duro golpe al equipo de Minnesota que había estado muy activo reforzando su roster durante el receso de invierno y los entrenamientos de primavera.

La oficina del comisionado anunció la sanción del pelotero dominicano el domingo. Polanco arrojó positivo por Stanozolol, convirtiéndose en el sexto jugador en ser suspendido este año bajo el reglamento antidrogas de las Grandes Ligas — uno más que el año pasado.

En su primera temporada completa como habitual en la alineación, Polanco bateó para .256 con 13 jonrones y 74 carreras impulsadas en 2017. Fue titular del campocorto en 127 juegos y se robó 13 bases. aportando a que los Mellizos obtuviesen el segundo comodín de la Liga Americana.

Su abuelo falleció en junio y el bateador ambidiestro de 24 años cayó en un bache hasta que fue relegado a la banca a fines de ese mes. A partir del 1 de agosto hasta el final de la campaña, sin embargo, bateó para .316 con 10 jonrones y 42 impulsadas en sus últimos 55 juegos, apoderándose del tercer turno en el orden al bate, con un vital aporte que sirvió para que los Mellizos obtuviesen el segundo comodín de la Liga Americana.

Acepta la sanción

En un comunicado difundido por el sindicato de jugadores, Polanco aceptó la sanción y señaló que no consumió el esteroide de manera intencional. Polanco indicó que solicitó una sustancia a su preparador físico en la República Dominicana, pero le dieron otra cosa. “No consumí intencionadamente este esteroide”, acotó Polanco. “Ahora sé, sin embargo, que mi intención sola, no es una excusa suficientemente buena y pagaré el precio de mi error de juicio”.

El criollo Eduardo Escobar será el campocorto titular de los Twins

Los Mellizos difundieron un comunicado en el que expresaron decepción por la noticia y respaldo al reglamento antidrogas de MLB. Añadieron que la organización no formulará más comentarios. Sin Polanco, los Mellizos apelarían al venezolano Eduardo Escobar, quien ha sido el jugador que más jugado en el campocorto en el equipo desde 2014. Además, el fichaje del dominicano Erick Aybar, un veterano de 12 años, con un contrato de ligas menores ahora resulta más oportuno por toda su experiencia en las posiciones en el medio del cuatro interior. En su explicación, Polanco detalló que le había pedido al entrenador “una combinación de vitamina B12 y un suplemento de hierro, algo que no es inusual o ilegal para los atletas profesionales”.

“Desafortunadamente, lo que me dieron no fue ese suplemento y asumo la total responsabilidad de lo que hay en mi cuerpo”, dijo Polanco. Añadió que hubiera querido apelar el castigo, pero “por respeto” a la organización decidió no hacerlo para purgarla de inmediato. “Espero que a través de esta situación extremadamente decepcionante, otros jugadores aprendan de mi error”, indicó.

“Espero que aquellos que han creído en mí, aquellos dentro de la organización de los Mellizos, mis compañeros de equipo y los fanáticos en Minnesota y en la República Dominicana acepten mi más sincera disculpa”, agregó. “Continuaré entrenando duro todos los días con la esperanza de poder contribuir a ganar juegos con los Mellizos antes de fin de año”.

Otro dominicano de los Mellizos, el lanzador abridor Ervin Santana, recibió una suspensión de 80 juegos por Stanozolol en 2015.

Agencias