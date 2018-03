“Spamóvil” te consiente con tratamientos especializados en la comodidad de tu hogar

marzo 22, 2018 - 3:14 pm

Con apenas 23 años de edad, pero con el convencimiento total de que “el que quiere puede” Ana María Soto Acosta despliega su labor como cosmetóloga, en una modalidad que llena todas las expectativas de la gente que no cambiaría por nada de este mundo su confort. Se trata del “Spamovil”, el cual inició sus servicios el pasado 10 de mayo, de la mano de esta joven y talentosa zuliana, que ha revolucionado los servicios de estética facial y corporal.

“La idea principal en mi trabajo es trasladar hasta la comodidad del hogar, oficina o lugar de preferencia las bondades de un spa especializado en tratamientos estéticos, limpiezas faciales profundas, microdermoabrasión con punta de diamante, tratamientos de rejuvenecimiento, limpieza de espalda, electroporación con Led, tratamiento para manchas y fototerapia con máscara Led”, señaló la cosmetóloga.

Indicó también, que los más contentos son sus pacientes masculinos, ya que a muchos de ellos no les agrada la idea de que los vean entrar a algún lugar de estética “son cuestiones culturales que aún no se superan; y por otro lado, mis pacientes alegan que no hay nada que aprecien más que su comodidad”, agregó.

Ana María es vehemente, al afirmar que Venezuela es un bello país que no tiene nada que envidiarle a ningún otro lugar del mundo “es necesario activarse, estudiar, trabajar y tener la confianza en Dios en que sí saldremos adelante. Todos y cada uno de nosotros, uniendo esfuerzos y pasión por nuestro trabajo, podemos lograr lo que queremos haciendo lo que más nos gusta”, finalizó.

