Señor, purifica nuestros corazones y hazlos agradables a ti

marzo 20, 2018 - 8:49 am

El santo Evangelio según San Marcos relata que en aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta había algunos griegos; éstos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban:

– Señor, quisiéramos ver a Jesús.

Felipe fue a decírselo a Andrés; y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús.

Jesús les contestó:

– Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del hombre.

Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. El que quiera ser­virme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi ser­vidor; a quien me sirva, el Padre lo premiará.

Ahora mi alma está agitada, y ¿qué diré?: Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora. Padre, glorifica tu nombre.

Entonces vino una voz del cielo:

– Lo he glorificado y volveré a glorificarlo.

La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno; otros decían que le había hablado un ángel.

Jesús tomó la palabra y dijo:

– Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Aho­ra va a ser juzgado el mundo; ahora el Príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí.

Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba morir.

Palabra del Señor.

Señor, al culminar esta Cuaresma te pedimos que renueves con nosotros ese pacto de amor que has sellado en la cruz, renueva tu alianza con nosotros, que tu ley de amor esté grabada en lo más profundo de nuestros corazones. Purifica nuestros corazones y hazlos agradables a ti ¡Gracias Señor por tu amor infinito!

¡Dios te bendiga!

Pbro. Carlos Quiva, teólogo y rector de la Iglesia Jesús de la Buena Esperanza @padrecarlosquiva

Noticia al Día