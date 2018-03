Sebastián Piñera promete no bajar la presión sobre Venezuela

marzo 10, 2018 - 12:55 pm

Sebastián Piñera, presidente electo de Chile, afirmó que no abandonará su lucha por la democracia de Venezuela una vez que tome el segundo cargo de cuatro años.

“Yo estoy convencido de que en Venezuela no hay democracia, no hay estado de derecho, no se respetan los derechos humanos y, además de eso se está viviendo una profunda crisis política, económica y social”, dijo.

Piñera después de su primer período presidencial, entre 2010 y 2014, había sido uno de los ex presidentes latinoamericanos más activos por la democracia en el país.

“Creo que los países de América Latina debemos ejercer todos los instrumentos legales, incluyendo la cláusula democrática (de la OEA), para ayudar a Venezuela y a los venezolanos a recuperar su libertad, su democracia y su estado de derecho”, dijo al ser cuestionado sobre el cese de las relaciones diplomáticas con el país.

Puede que Piñera quiera proyectarse como un líder de América Latina en la lucha por la democracia en Venezuela.

El Nuevo Herald