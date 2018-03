Se puso implantes en los glúteos y ahora no se puede sentar por temor a que exploten

marzo 25, 2018 - 1:20 pm

Su nombre es Stacy Marie Delguidice y es más conocida como Star Delguidice. En su cuenta de Facebook de describe como una “estrella plástica” y también admite ser “adicta las cirugías”.

Sin embargo, parece que esta vez la mujer fue demasiado lejos. Luego de su reciente operación en los glúteos, ahora la mujer británica afirma que tiene miedo de sentarse, por “temor de que los implantes exploten”.

“Realmente no me di cuenta de lo que iba a ser y me causó gran ansiedad”, reveló la mujer en un programa de la cadena Channel 5, en donde estuvo todo el tiempo de pie por el dolor que sentía.

La mujer tuvo que engordar 19 kilos para hacerse la cirugía, y la grasa acumulada fue implantada en labios y glúteos. Además, le costó más de 20 mil dólares y duró 7 horas: “Nunca he sido feliz con la forma en que me veía. Solía ​​ser talla cero, realmente delgada, y mi trasero era muy plano. Pero realmente echo de menos mi trasero de antes”.

Agencias