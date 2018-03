Se arrechan los muertos: la impactante realidad del cementerio El Cuadrado (+Fotos)

marzo 22, 2018 - 12:35 pm

Isaías capítulo 14, versículo 19 expresa: “Pero tú has sido echado de tu sepulcro como vástago desechado”. En el cementerio El Cuadrado, en la avenida Delicias de Maracaibo, ninguna tumba goza de privacidad, el santo descanso es interrumpido de forma abrupta. No se respeta la vida, tampoco la muerte.

Los ataúdes, que quedan, son abiertos a pedradas y las pilas de huesos se mezclan con la tierra, en clara señal de reclamo. La máxima expresión de romper la dignidad del cadáver, el significado exacto de profanar.

Noticia al Día se adentró hasta lo más profundo para conocer los daños que un variado grupo de huelepegas, día y noche, ocasiona al camposanto que el 12 de noviembre arribará a 139 años de historia. “Aquí todo está profanado, los indigentes roban, tienen sexo, duermen, se drogan. Es más, tengan cuidado de no alejarse mucho de la entrada porque los pueden asaltar”, cuenta y advierte Dioner Madueño, quien lleva 28 años laborando en el sitio como sepulturero.

“Antes era muy común usar los dientes de oro y abren las tumbas para robárselos, esos no le temen a nada. Cuando uno los ve trata de espantarlos, llamamos a la policía y se van, pero qué va, esto es una guarida para ellos”, declaró.

Ilustres personajes y próceres del estado Zulia reposan, o reposaron, en El Cuadrado. Entre ellos el poeta Jesús Enrique Lossada y Udón Pérez, los doctores Francisco Ochoa, Joaquín Esteva y Humberto Fernández Morán, el empresario Lucas Rincón y el General en Jefe José Felix Ribas.

El padre Silva Osorio, párroco de La Catedral de Maracaibo, realizó este jueves una visita personal al cementerio. “Es triste el estado de las tumbas, casi el 90% ha sido profanada. Lamento que la de Fernández Morán esté en proceso de ello (…) También peligra la del fray Junípero”.

A través de los boquetes, hechos con la suficiente maldad para que ingrese una cámara, se observan los restos: cráneos y extremidades. No hay cabida para una oración, menos para una flor. Incluso “Gavilana”, la canina cacri que habita en El Cuadrado, utiliza el deshonrado espacio para dormir.

Nelio Ferrer, quien preserva las llaves del panteón por más de 50 años, afirmó que la brujería es otro acto que ataca. “En la puerta me he encontrado con cajitas llenas de sangre, ajos, hasta muñecos para el culto vudú. Aquí ya nada me sorprende, y nadie hace nada”.

El cementerio El Cuadrado posee una extensión aproximada de dos hectáreas, y en el año 2003 fue declarado Patrimonio histórico de la ciudad, por sus personajes históricos locales y arquitectura.

Alberto Daniel Barboza

Noticia al Día