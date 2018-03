¿Sabías que ‘Soy colombiano’, una de las canciones más queridas por los neogranadinos, se compuso en Venezuela? Conoce la historia de Rafael Godoy (Video)

marzo 14, 2018 - 6:24 am

Rafael Godoy, nació en Natagaima Tolima el 24 de octubre de 1907. A temprana edad se convirtió en un militante comunista, teniendo que salir a muy corta edad de su pueblo natal ante diferencias por sus ideas radicales para la época. Radicándose en Barrancabermeja -Santander (Colombia) donde milito en el movimiento sindical. De esta ciudad también tuvo que migrar por su relación con el movimiento, cuando su seguridad personal fue amenazada nuevamente., huyó a Venezuela, en donde desarrolló su carrera musical y compuso muchas de sus obras. En Caracas tuvo una vida austera y pudo cultivar su afición a la guitarra y a la composición de temas andinos de Colombia por influencia de los grandes compositores tolimenses de la época.La información sobre la vida personal de Rafael Godoy Lozano es escasa, pero su obra musical especialmente su canción más importante ” SOY COLOMBIANO”. El trabajo musical de Godoy no es tan extenso, debido posiblemente a su distancia del ambiente artístico colombiano de la época, y los detalles sobre su vida personal no se saben con claridad.

Este talentoso, músico y compositor, es el más grande e ilustre desconocido de los músicos y compositores Colombianos, natagaimuno de nacimiento, junto con Cantalicio Rojas (Compositor de la Caña, no nacido allí, pero criado) para la gran mayoría de los Colombianos es un desconocido pues paradójicamente su canción cumbre trascendió en el tiempo más que su nombre, pero los Colombianos habrán cantado algún día con gran orgullo, dentro y fuera del país, su canción estrella. Godoy es el compositor de la canción emblema de la nacionalidad Colombiana, llamada “SOY COLOMBIANO , su obra musical cumbre inspirado en la nostalgia por estar fuera de su país natal, cuando la compuso ya se encontraba radicado en Venezuela, huyendo de su país y recordando a su pueblo natal Natagaima, aunque nunca regreso a su pueblo, siempre lo llevó en su corazón.

Compuso su más grande obra musical para su Colombia del alma,”SOY COLOMBIANO” , ante la nostalgia y su gran amor por su país. Para los Colombianos, esta canción es prácticamente un Himno, esta canción dio a los Colombianos la identidad de ser Colombianos junto a otras joyas del folklor Colombiano como la pollera colora, del compositor Wilson Choperena,o la mucura del compositor Cresencio, Salcedo , canciones y compositores más famosos que el mismo Rafael Godoy Lozano, convirtiéndose en toda una insignia de la música Colombiana y con el transcurrir de los años ha tenido innumerables versiones y donde quiera que esté un Colombiano y escuche esta canción, cantara ” Ay! que orgulloso me siento de ser un buen Colombiano”.como dice el coro de la canción.

A mí deme un aguardiente,

E7 Am

un aguardiente de caña,

F

de las cañas de mis valles

E7

y el anís de mis montañas.

A7 Dm

No me dé trago extranjero

Am

que es caro y no sabe a bueno,

B7

porque yo quiero siempre

E

lo de mi tierra primero.

Dm Am

Ay! que orgullosos me siento

E7 Am

de haber nacido en mi pueblo.

E7 Am

A mí cánteme un bambuco

E7 Am

de esos que llegan al alma,

F

cantos que ya me alegraban

E7

cuando apenas decia mama.

A7 Dm

Lo demas sera bonito

Am

pero el corazón no salta,

B7

como cuando a mi me cantan

E

una canción colombiana.

Dm Am

Ay! que orgullosos me siento

E7 Am

de haber nacido en mi patria.

E7 Am

Y para mi una muchacha

E7 Am

aperladita, morena,

F

o una rubia de ojos claros

E7

de suave piel montañera.

A7 Dm

Muchachas, musica y trago

Am

de la sierra o de mi llano.

B7

Ay! que orgulloso me siento

E

de ser un buen colombiano.

Dm Am

Ay! que orgulloso me siento

E7 Am

de ser un buen colombiano.