Rugen los motores: Hamilton y Mercedes dominan la primera práctica libre en Australia

La temporada 2018 de la Fórmula Uno inició este viernes con la primera práctica libre en el circuito de Albert Park, Australia, donde Mercedes dejó en claro que son de nueva cuenta los rivales a vencer al lograr el primer 1-2 en la práctica libre con Lewis Hamilton marcando un tiempo de 1 hora 24 minutos 026 segundos para tomar el primer lugar.

El compañero del británico, el finlandés Valtteri Bottas, se ubicó en la segunda posición con una diferencia de más de medio segundo (1m24.577s). El piloto finlandés fue el único a medio segundo de desventaja de Hamilton.

Max Verstappen, de Red Bull, se ubicó en la tercera posición con una marca de 1m24.771s para superar así a los dos Ferrari de Kimi Räikkönen y Sebastian Vettel, quienes fueron los últimos en estar por debajo de la diferencia de un segundo respecto al actual campeón del mundo.

Daniel Ricciardo, segundo piloto de Red Bull Racing, se ubicó en la sexta plaza, pero su registro de 1m25.063s lo puso lejos de los punteros, aunque a casi siete décimas de ventaja sobre el francés Romain Grosjean, Haas, quien resultó séptimo.

El resto de las escuderías

A pesar de ligeros problemas, Fernando Alonso llevó a su McLaren, ahora propulsado por Renault, a la octava plaza, y con una diferencia menor a los dos segundos. Detrás del español quedó su compatriota Carlos Sainz, Renault, y el belga Stoffel Vandoorne en el segundo monoplaza de la casa de Woking.

Force India no resultó rápido en esta primera etapa con Esteban Ocon en la plaza 14, mientras que Sergio “Checo” Pérez fue 16° (1m26.767s), a 2.741s de diferencia respecto a Lewis Hamilton.

El novato Charles Leclerc, Sauber, fue el último clasificado. Por su parte, el otro novato, el ruso Sergey Sirotkin, Williams, finalizó 12°.

