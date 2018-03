Preocupación en la bahía: Curry reaparece con Warriors pero se vuelve a lesionar

marzo 24, 2018 - 3:05 pm

Poco les duró la alegría a los Golden State Warriors por el regreso de Stephen Curry. El base volvió a jugar la noche del viernes ante Atlanta Hawks tras haberse perdido los últimos seis partidos, pero de nuevo tuvo que abandonar la pista antes de tiempo.

Una caída involuntaria de JaVale McGee sobre la rodilla de Curry dejó al dos veces MVP fuera de combate. Curry permaneció de pie tras el impacto, pero en todo momento cojeó de forma ostensible.

Tras un breve paso por el banquillo en el que se le vio realizar numerosos gestos de contrariedad, Curry terminó enfilando el camino de vestuarios con una evidente cojera.

La lesión de Curry se produjo en el tercer cuarto del encuentro ante los Hawks, cuando el base acumulaba 29 puntos en 25 minutos de juego tras anotar 10 de sus 18 tiros.

El partido terminó 106 a 94 favorable a Golden State pese a que tras la lesión de Curry los Warriors se quedaron sin All-Stars. Kevin Durant (fractura parcial en costilla), Klay Thompson (fractura en dedo de la mano) y Draymond Green (contusión pélvica) fueron baja por diversos problemas físicos.

El primer diagnóstico que manejan los Warriors es que Curry tiene una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla. El point guard se someterá a una resonancia magnética este sábado para determinar el alcance de la lesión y poder establecer un periodo aproximado de recuperación. “Step” Curry sufrió una lesión en la misma zona en los playoffs de 2016 y permaneció de baja durante dos semanas.

Curry se ha perdido 21 partidos de los 72 que ha disputado su equipo esta temporada y en dos se ha tenido que ir a vestuarios antes de tiempo.

Steph Curry was visibly upset, and limped to the locker room after this apparent left leg injury. pic.twitter.com/GLzsV2jtWM

— SportsCenter (@SportsCenter) 24 de marzo de 2018