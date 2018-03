¡Prendieron la galleta! Exmisses se dieron hasta con el "tobo" en las redes

marzo 14, 2018 - 4:01 pm

“Esto es tremendo lío”, decía “Moncho” Martínez en un ‘sketch’ del programa Qué locura. Y cómo no llamar locura al “toma y dame” que un grupo de reinas de belleza y ahora animadoras formaron en las redes sociales con comentarios subidos de tono. En otras palabras: se dijeron de todo.

La presentadora de “Lo Actual”, Annarella Bono, fue la primera en soltar los “trapitos”, pues no se quedó de brazos cruzados ante los señalamientos de su excompañera de trabajo Angie Pérez y estalló en Instagram, llamando “zorras”, “prostitutas” y “perras” a varias figuras del medio artístico criollo.

La mecha se encendió luego que Bono hiciera un comentario en la cuenta de farándula @OsmideJesus saliendo en defensa de su colega Zoraya Villarreal, a quien vinculaban con el Gobierno por su labor dentro de la fundación Diego Salazar, acusada de “desangrar” al país a través de la estatal petrolera.

Pero la raíz del “brollo” tiene que ver con ciertas acusaciones que hiciera Angie a Annarella, tildándola de “enchufada”, ya que Bono fue esposa de un militar de alto rango en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

“Todas son unas zorras y aquí todo el mundo las alaba. La arrechera que me da es que las únicas enchufadas somos nosotras. Cuerdas de bipolares”, escribió Bono en la cuenta de Instagram, refiriéndose sus colegas.

La animadora, que representó al estado Anzoátegui en el 1997 aseguró que “las miss Universo abrían el ascensor a los empresarios a Diego Salazar”. Amenazó con nombrarlas y además las tildó de “zorras”.

Los comentarios no tardaron y, ante esto, Annarella decidió involucrar a otra persona: Anyela Galante, miss Venezuela Mundo 2015, llamándola “doble moral y enchufada”, debido a que se anunció que la modelo interpretará a Irene Sáez en la película de la fallecida Mónica Spear.

Expresó: “¿Quién paga la película? ¿Cómo llega esta perra en avión privado? ¿Por el maridito pela bola?”.

Ante el ataque, Angie Pérez respondió: “Annarella Bono no cuenta que vivió arrimada en la academia de Gisselle Reyes, en Altamira, cuando llegó a Caracas porque no tenía ni con quién quedarse para poder concursar en el Miss Venezuela. Memoria corta la de algunas”.

Pero la tángana no acabó allí, y es que Rocío Higuera también fue “invitada”. Anarella Bono se dirigió a ella como “la prostituta con mejor léxico de la televisión venezolana”.

La expresentadora de Globovisión no tardó en sacar las garras: “Yo pensé que era mentira que habías perdido la cordura con los cachos, veo que la gente no exageró. Asume tus errores, las relaciones no fracasan por terceros, fracasan porque cuando eran dos, la echaron a perder. Y en tu caso, hasta compadezco al hombre que convivió contigo, estas mostrando las razones por las que salió corriendo… Haré honor a mi buen léxico, para no caer en adjetivos contigo”.

Y esto pica… y se extiende.

