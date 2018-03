Portugal enfrenta a Egipto en un partido de preparación para Rusia 2018

marzo 23, 2018 - 9:53 am

Las selecciones nacionales de fútbol de Portugal y Egipto se enfrentan este viernes en el Stadion Letzigrund de Zurich en un encuentro amistoso que sirve de preparación para la Copa del Mundo Rusia 2018 que inicia el próximo 14 de junio. El vigente campeón de la Eurocopa quiere mostrar su poderío colectivo al margen de que sobresalga la inmensa figura de Cristiano Ronaldo quien viene de anotar cuatro goles el fin de semana con el Real Madrid ante Girona. Los portugueses son los principales favoritos para imponerse en este partido amistoso y que lo consigan se paga a una cuota de – 145. Ingresando en el portal de OddsShark puedes consultar las diferentes cuotas y pronósticos para este y otros partidos del fútbol internacional.

Portugal se clasificó a la Copa del Mundo como primer lugar del grupo B de las eliminatorias de la UEFA con 27 puntos, misma cantidad que Suiza pero con mejor diferencia de goles a favor y en contra. La clasificación directa se decidió en la última jornada en que ambos se enfrentaron y los lusos se impusieron 2-0 en el Estadio Da Luz con un autogol de Djourou y otro tanto de André Silva.

Antecedentes entre ambas selecciones

Ambas selecciones se han enfrentado sólo en dos ocasiones en la historia. La primera fue en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928 donde los faraones se impusieron por 2-0 mientras que la otra fue en un encuentro amistoso en el año 2005 donde los lusos tomaron venganza y ganaron por 2-1 con goles de Fernando Meira y Hélder Postiga. Para las diferentes casas de apuestas deportivas un empate en este encuentro entre Portugal y Egipto parece poco probable y que ocurra se paga a una cuota de + 260.

Por su parte, la selección egipcia, siete veces campeona de África, aseguro la clasificación a Rusia 2018 tras terminar en el primer lugar del grupo E de la eliminatoria africana con 13 puntos producto de cuatro triunfos, un empate y una derrota para dejar en el camino a las selecciones Uganda, Ghana y El Congo.

Egipto, gigante continental y miembro fundador de la Confederación Africana de Futbol, había participado sólo en los dos Mundiales albergados por Italia, en 1934 y 1990. Los faraones no son favoritos para imponerse en este encuentro y que lo consigan se paga a una cuota de + 550. Ingresando en el portal de OddsShark puedes consultar las diferentes cuotas y pronósticos para este y otros encuentros del fútbol internacional. En otros encuentros de la jornada, el anfitrión del Mundial, Rusia, recibirá al poderoso Brasil que no contará con Neymar por lesión mientras que Argentina, con Lionel Messi, se verá cara a cara contra Italia, equipo que no clasificó a la cita mundialista por primera vez en 60 años.

Alineaciones probables

Portugal (4-3-3): Rui Patrício, João Cancelo, Bruno Alves, José Fonte, Raphael Guerreiro, João Moutinho, André Gomes, Manuel Fernandes, Bernardo Silva, Gonçalo Guedes y Cristiano Ronaldo.

Egipto (4-4-2): El-Hadary, Elmohamady, Ali Gabr, Ahmed Hegazy, Omar Gaber, Elneny, Ramadan Sobhi, Sam Morsi, Huessin El-Shahaat, Ahmed Koka y Mohamed Salah.

