Por los Dioses del fútbol: Mourinho pierde su esencia (Alberto Barboza)

marzo 14, 2018 - 2:45 pm

Ver a José Mourinho en la Champions League era un espectáculo garantizado, incluso cuando perdía. Siempre se guardaba un “as” bajo la manga, algún gesto o declaración que terminaba empañando hasta su propia derrota. ¿En dónde quedó aquel entrenador?

El Sevilla se llevó los sueños de ‘Old Trafford’ y dejó fuera al Manchester United, instancia que no supera desde la 2013-2014 (con David Moyes al mando). Y de milagro la eliminatoria no acabó en el “Sánchez Pizjuán”.

Mourinho ‘excusó’ el batacazo argumentando que él mismo había echado dos veces al United en octavos, la última en la 2012-13, dirigiendo al Real Madrid. Se le olvidó mencionar que aquel equipo de Sir Alex Ferguson terminó ganando la Premier League. El suyo, a falta de ocho jornadas, está a 16 puntos del City en Liga y solo le queda la FA Cup para no cerrar el curso en blanco.

Ha perdido esencia, personalidad, protagonismo mediático. Ya no es aquel ‘Mou’ que desquició la paciencia de Guardiola, que tuvo a Florentino Pérez comiendo de la mano, que llamó “topo” a Iker Casillas y calificó de “patatal” al Santiago Bernabéu. Aquel que enamoró a la afición de ‘Stamford Bridge’, que hizo del Inter de Milán un equipo intratable, y que soltó un ¿Por qué? ante su afirmación de que Barcelona era beneficiado por la terna arbitral en la Liga de Campeones.

“Joseph Guardiola ha ganando una Champions que a mí me daría vergüenza de ganarla”, expresó Mourinho en la inolvidable rueda de prensa tras la ida de semifinales entre Real Madrid y Barcelona en 2012. Con el 2-0 de los catalanes, contestó “sí” cuando la prensa le preguntó si el Madrid estaba eliminado. Pese a su indolente respuesta, el respaldo del club fue inquebrantable.

Y hablando de sus estrategias de fútbol, aquel Mourinho era un técnico reactivo, no eminentemente defensivo. Que con tan solo guiñar un ojo, el partido finalizaba al 90 ó 90+5, dependiendo de sus necesidades. Plagaba el campo de minas, de trampas, para quebrar la yugular del rival ante el más mínimo error. Quizás no dominaba la posesión, pero ni falta le hacía. Su dominio de la pizarra era inobjetable. No había un detalle que se le escapara ni una pieza que se moviera sin que lo adivinara con antelación.

Ahora, en cambio, Mou defiende por acumulación. Sus jugadores (lo vimos contra el Sevilla) defienden tan lejos de su portería que les cuesta un mundo crear situaciones de peligro. En el Pizjuán ni siquiera lo hicieron y contra el Liverpool ganaron con la vieja receta del ‘kick and rush’: pelotazo de De Gea que prolongó Lukaku y materializó Rashford.

De cualquier modo, me entristece su pasividad, quizás más por la edad (55 años) que otro motivo. E igualmente me alegra haber vivido su época más brillante, la de ‘Mr. Champions’, la de ‘Special One’.

Alberto Daniel Barboza

Noticia al Día