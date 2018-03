Por la golpiza que le dio en 2016 a su novia, botan al pelotero venezolano Danry Vásquez del equipo de liga independiente Lancaster (+Video)

marzo 14, 2018 - 1:30 pm

El pasado violento del pelotero venezolano Danry Vásquez le ha pasado factura nuevamente.

Este miércoles se conoció que Vásquez fue dejado en libertad por el Lancaster Barnstormers de la liga profesional independiente de béisbol de Estados Unidos, luego de que se divulgara el video de la golpiza que le propinó el venezolano a su novia en 2016.

Hace dos años, el pelotero arremetió a golpes contra su pareja. La escena de violencia doméstica, que ocurrió cuando Vásquez jugaba con la sucursal Doble A de los Astros de Houston, fue captada por una cámara de seguridad y hecha pública por los medios norteamericanos.

El jardinero fue arrestado pero salió en libertad tras pagar una fianza de 10.000 dólares.

El comportamiento violento del guardabosques atenta contra los principios y valores de los Barnstormers, según expresó el mánager del equipo, Ross Peeples, al departamento de prensa del club.

“No hay otra opción que cortar la relación. Ni yo ni la organización de los Barnstormers podemos absolver o asociarse con ese comportamiento”.

BARNSTORMERS RELEASE DANRY VASQUEZ

The Lancaster Barnstormers have released outfielder Danry Vasquez, it has… https://t.co/wOTo1eTotL

— Barnstormers (@gobarnstormers) 14 de marzo de 2018