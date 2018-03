Personalidades venezolanas lamentan el fallecimiento del maestro Abreu

marzo 24, 2018 - 6:40 pm

A través de la red social Twitter distintas personalidades de la política y cultura venezolana lamentaron con emotivos mensajes el fallecimiento del maestro José Antonio Abreu este sábado, quien durante años fue el director y fundador de la Orquesta Nacional Juvenil de Venezuela y el Sistema Nacional de Orquestas !Sinfónicas.

Palabras de tristeza y admiración por parte de los venezolanos son visibles en las redes por los logros, pasión y amor por la música del maestro Abreu.

El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel se pronunció luego de la muerte del maestro.

“Con todo mi amor y eterna gratitud a nuestro padre y creador de El Sistema”, expresó Dudamel en un tuit acompañado de una fotografía en la que aparecen ambos personajes insignes de la música venezolana.

En la imagen, en blanco y negro, se observa a Dudamel tomando la mano del maestro Abreu entre risas.

“El Pueblo venezolano que tanto amaste hoy te llora maestro José Antonio Abreu. Nos consuela saber que tu legado seguirá vivo por siempre en las manos y voces de los niños y jóvenes de las Orquestas infantiles y juveniles. En vida viste tu sueño hecho realidad”, publicó el presridente de la república, Nicolás Maduro.

Del mismo modo, el ilustrador Eduardo “EDO” Sanabria dedicó como de costumbre una bonita ilustración en memoria de Abreu junto a un mensaje que reza “Hoy se nos fue el Maestro José Antonio Abreu, músico y director. Nuestro Sistema de Orquestas juveniles e infantiles le deben mucho. El Maestro Abreu hace 40 años ( recalco: 40 años. No 20 ni 10) comenzó lo que parecía una utopía y se convirtió en uno de nuestros orgullos”.

With devoted love and eternal gratitude to my mentor and father of El Sistema. pic.twitter.com/tPpA0oCRzm

