Pello se nos fue

marzo 19, 2018 - 9:20 am

Qué decir de alguien que se paseaba por los pensamientos de Platón, Arquímedes, Galileo hasta llegar a los postulados de la ciencia moderna y contemporánea sin ningún complejo. Qué decir de quien se comportaba como un artesano al transformar para lo útil y el disfrute estético cualquier pieza de su entorno…Y sobre todo, cómo decirlo cuando se trata de un autodidacta que dedicó su vida entera a ofrecerle abrigo y apoyo a su familia, particularmente a su mamá quien dio su último aliento en sus brazos.

Se trata de uno de esos personajes escasos por estos días, quien ofrendo casi dos décadas de su existencia a atender un abasto en el que se divertía explicando a muchos de sus clientes las bondades y desventajas de algunos productos que vendía, así como dando ñapa y celebrando fiestas a los niños y niñas del barrio una vez al año. Además, nunca puso aquel célebre aviso “Hoy no fio, mañana si”, pues fío todo el tiempo y a todo el que se lo pedía; muchos se fueron sin pagarle. No lo encegueció la ambición que hace de la usura y la especulación el modo de operar de los comerciantes que siempre han querido alcanzar riqueza ligera, cueste lo que cueste, ello estaba lejos de su comportamiento ético y moral. Tenía bien claro que prestaba un servicio para obtener como retribución la ganancia justa, pero sobre todo la amistad y reconocimiento de la comunidad.

Esa comunidad del barrio Betulio González en San Francisco, lo vio convertirse en tiendero por allá en 1974 con tan sólo veinte años, junto a su mamá, “La Señora Isabel”, de quien heredó su vocación de comerciante-ayudador-solidario. Allí, para esa época no habían “carritos por puesto”, y era un calamidad caminar desde la plaza de los cepillaos hasta el barrio, es entonces cuando acepta la oferta que le hacen de un Renault 10 del 65 a medio andar con el cual proveería el negocio, pero en la práctica se convirtió, con la ayuda de los mecánicos Chicho y Lupe como choferes, en el transporte predilecto de muchos pies cansados al regresar de sus trabajos; eran recogidos por el hospitalito, el cementerio o en la iglesia del Padre Vílchez, con gozo y disfrute, y no pagaban nada.

Esa era obra de Pello, Pedro Alfonso Narváez Martínez, de quien este escribidor tiene el honor de ser el cuarto de sus siete hermanos.

Hoy con profunda tristeza decimos, Pello se nos fue, allá en Valencia, en pleno esplendor de la tercera edad. Se nos fue la semana pasada a un sitio sagrado, del olimpo o el cielo como cada quien intérprete. Personaje de paso manso y reflexivo que tenemos el compromiso de exhibir como un ejemplo a seguir en estos momentos apremiantes de la sociedad.

Aquileo Narváez Martínez