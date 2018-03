Pedro Carreño cree que Henri Falcón dejará la contienda electoral de mayo

marzo 19, 2018 - 8:56 am

El constituyente Pedro Carreño, no descarta que Henri Falcón se salga de la contienda electoral debido a que sus antecedentes apuntan a que no tendrá éxito en los comicios de mayo.

“Este señor en cualquier momento, su especialidad es salta la talanquera, ya se lo hizo a la oposición, ahora que se inscribió vendiendo esperanza, salta la talanquera, renuncia”, agregó.

Explicó en entrevista a Venezolana de Televisión que el mismo Consejo Nacional Electoral (CNE) les entregó su acta de proclamación a las personas que obtuvieron gobernaciones. “La derecha internacional se dio cuenta que esa máscara que eran la mayoría, que la mayoría no quería revolución, que no querían a Maduro. Ahora como tienen que contarse arremeten contra el árbitro, y dicen que no participan no porque no tienen votos sino porque no hay garantías de transparencia”.

Por otro lado, Carreño desestimó que personas afectas a la oposición y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) impulsado por la Asamblea Nacional (AN) que sesiona en el exterior, puedan ejercer acciones contra el Ejecutivo.

Aseguró que la fiscal destituida, Luisa Ortega Díaz, no es un Estado y por ello no puede ejercer acciones. “Esta señora es incapaz, es ignorante, hace galas de su ignorancia, se fue y dijo que iba a solicitar a Interpol de Tarek William Saab y Tareck El Aissami; además al tribunal espurio de la Organización de Estados Americanos (OEA) le llevó una solicitud de antejuicio de mérito que el presidente Maduro sea incluido en la Interpol”.

Rechazó que venezolanos en el extranjero pretendan decir que pueden accionar con representantes del Gobierno. “Hay que decirle que Interpol no es una policía es un convenio que establece mecanismos de apoyo entre los gobiernos, Interpol Venezuela tiene una oficina pero quien cumple las funciones son las policías nacionales o estadales”.

Noticia al Día/ Unión Radio