Parece un "chamito", pero su edad te sorprenderá: La historia de Brandon

marzo 23, 2018 - 10:56 am

La pubertad es la etapa de la vida en la que tu cuerpo sufre más cambios, pasas de ser un niño a convertirte físicamente en un adulto, durante ese periodo las hormonas andan revolucionadas, comienza a crecer vello en lugares impensados, los hombres comienzan a cambiar la voz y las mujeres empiezan a desarrollar el busto; entre otras cosas.

Es una etapa muy alocada en la que todo es confuso, etapa por la que todos pasamos o casi todos, Brandon Westfall es un hombre de 31 años que increíblemente nunca ha pasado por el periodo de la pubertad debido a una rara enfermedad. Por esa razón luce mucho menor de lo que realmente es.

Cualquiera podría pensar que lucir más joven es una bendición, pero la realidad es que para él ha sido un verdadero calvario y una limitación en su vida diaria.

Su trastorno lo ha llevado a tener problemas en sus relaciones amorosas y sexuales. “No tengo vida amorosa y no tengo nada de deseo sexual. Me gustan las mujeres, pero realmente no tengo el impulso para buscarlas”, y también en su autoestima y oportunidades de empleo. “No me gusta salir en público, no me gusta que me vean. Si me postulo para un trabajo piensan que soy más joven y no me contratan“, confesó.

Hace dos años Brandon decidió dar a conocer su historia en internet, publicando su relato en Reddit, esto fue lo que publicó.

“¡Hola! Mi nombre es Brandon Westfall. Soy un hombre de 29 años que no ha llegado a la pubertad. Cuando era más joven siempre supe que algo andaba mal en mi cuerpo, pero nunca pensé que estaba en mi adolescencia”, comenzó.

“A lo largo de los años, pasé por momentos muy difíciles (divorcio, no pude encontrar empleo, además de quedar sin hogar durante casi dos años en Carson City, NV) y tuve que lidiar con episodios de depresión debido a la falta de trabajo y los problemas de relación. Eventualmente decidí que necesitaba investigar qué estaba mal conmigo. Después de varios meses de investigación, me diagnostiqué el Síndrome de Kallmann“, En una primera instancia él mismo de autodiagnosticó después de mucha investigación.

Se contactó con varios programas de televisión que podrían ayudarlo y fue así donde, tras una serie de pruebas médicas, le confirmaron el Sindrome de Kallmann.

“Inicialmente, un programa intentó ponerme en contacto con un endocrinólogo en Tennessee con el nombre de Edward Kim. El problema con esto fue que en ese momento no tenía un trabajo o un transporte confiable. Por lo que nunca pude ver a Edward ni comenzar ningún tratamiento real”, publicó el hombre.

“En los últimos dos años he estado en TRT (terapia de reemplazo de testosterona) en tres ocasiones distintas durante 2-3 meses cada vez”, continuó. Pero lamentablemente los altos costos del tratamiento no le han permitido ser constante son ellos.

Dice que solicitó apoyo financiero, pero me han negado la solicitud varias veces por no considerar que si afección sea lo suficientemente grave.

Brandon actualmente trabaja como representante de servicio al cliente y tiene un cuenta en GoFundMe para ayudarlo a pagar los costos médicos. Con suerte, Brandon podrá obtener la ayuda que necesita para tratar la afección.

Agencias