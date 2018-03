PARA DISFRUTAR EN FAMILIA: Estos son los precios de las piscinas en Semana Santa

marzo 28, 2018 - 5:49 pm

No todo es religión, la diversión no se hará esperar. No te quedes en tu casa los últimos cuatro días de la Semana Santa, toma tu traje de baño y tu bloqueador y sal a buscar en familia las aventuras bajo el agua. Los principales clubs y hoteles con piscinas de la ciudad preparan todo una maquinaria para entretener a niños, niñas y adultos marabinos de cara a los venideros días de asueto.

El Staff de periodistas de Noticia al Día se trasladó hasta los lugares de entretenimiento de este tipo en la ciudad para ofrecer un reporte detallado de los precios y la oferta recreativa que ostentan en la Semana Mayor.

Desde Djs, presentaciones de música en vivo, eventos, juegos, concursos, combos de comidas y bebidas y más podrán disfrutar durante los días libres. Todos los clubes cuentan con las medias de seguridad reglamentarias, personal calificado encargado del entreteniendo y la logística, y los mejores salvavidas para garantizar la seguridad de los más pequeños de la casa.

Lista de precios y horarios

Hotel Kristoff: La entrada general equivale a Bs. 700.000. Abrirán de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde. No se permite la entrada con alimentos y no preparan actividades recreacionales.

Hotel Maruma: La entrada para adulto cuesta Bs. 1.000.000. Los niños no pagan. Estarán abiertos de 10: 00 de la mañana a 10:00 de la noche y en tu estadía podrás disfrutar de Tarima, un Dj para musicalizar el espacio toda la jornada, concursos, bailoterapias y más. No se permite la entrada con comida ni bebida.

Aquaventura Park: Entrada en Bs. 350.000. Para niños menores de un metro 20, embarazadas, discapacitados, y tercera edad pagan Bs. 300.000. En sus espacios encontraras diversión extrema con los increíbles toboganes, eventos patrocinados por Polar y Eventos Manía, Música en vivo con Pachanga Mix y Elegancia Vallenata, combos de bebidas y venta de comida a base de pescados. Todo esto en un horario de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

