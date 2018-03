Padre Silverio Osorio invita a los fieles a confesarse para conmemorar la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo

marzo 26, 2018 - 11:48 am

“No dejes pasar ésta Gracia que el Señor te está brindando. Dios te ama y quiere redimirte. Aprovecha y confiésate”, expresó el padre Silverio Osorio, servidor de la Cancillería de la Arquidiócesis de Maracaibo, vicario de la Catedral de Maracaibo y rector del Convento San Francisco de Asís, quien invitó a los fieles a acudir a las iglesias a desahogar sus pecados y estar puros para recibir el Cuerpo del Señor durante las eucaristías de esta Semana Santa.

Recordó que los pasos para una buena y efectiva confesión deben iniciar con un examen de conciencia, para lo cual debemos ponernos ante Dios que nos ama y quiere ayudarnos. Analizar nuestra vida y abrir nuestro corazón sin engaños.

“El segundo paso es el arrepentimiento. Sentir un dolor verdadero de haber pecado porque hemos lastimado al que más nos quiere: Dios. Y en tercer lugar hacernos el firme propósito de no volver a pecar. Si verdaderamente amo, no puedo seguir lastimando al amado. De nada sirve confesarnos si no queremos mejorar. Podemos caer de nuevo por debilidad, pero lo importante es la lucha, no la caída”, precisó el padre.

Una vez realizados estos pasos, se deben decir los pecados al confesor. El Sacerdote es un instrumento de Dios. “Hagamos a un lado la ‘vergüenza’ o el ‘orgullo’ y abramos nuestra alma, seguros de que es Dios quien nos escucha para poder recibir la absolución y cumplir la penitencia. Este último es el momento más hermoso, pues recibimos el perdón de Dios. La penitencia es un acto sencillo que representa nuestra reparación por la falta que cometimos”, reflexiona el padre Osorio.

Maidolis Ramones Servet

Noticia al Día