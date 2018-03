¡Pacientes y familiares en desespero! Sanipez está sin presupuesto para este 2018

marzo 21, 2018 - 11:49 am

Las operaciones están suspendidas por falta de insumos, no hay comida para los hospitalizados y ni en las consultas se cuentan con las herramientas básicas como guantes o gasas para atender cualquier caso básico. Así está la situación en el Hospital Dr. Regulo Pachano Añez, mejor conocido como Sanipez o el Hospital de la Policía Regional, situado en Maracaibo. Y es que a finales del primer trimestre de este año, este centro asistencial, dependiente de la Gobernación del Zulia, no cuenta con el presupuesto 2018, lo que mantiene en vilo a los pacientes y sus familiares.

“Vine a una consulta de ginecología y la doctora me dijo que tenía que comprar guantes y gasas porque si no, no podía hacérmela. Gracias a Dios tenía dinero, pero otras se tuvieron que ir porque no tenían”, dijo Daysi Bracho.

La respuesta es clara por parte de Rafael Olivares, director de Sanipez: “No me han asignado el presupuesto de este año. Tratamos de ayudar con cosas que vienen quedando del año pasado”, dice a los pacientes y a sus seres queridos. “No hay”, reitera Olivares ante muchos de los insumos que se ameritan en este centro de salud como el sevoflurano, indispensable para cualquier operación. A los pacientes y sus seres queridos, Les toca buscar por sí mismos, los insumos para cualquier cirugía, y la mayoría no tiene ni siquiera para comer.

El quirófano no está en condiciones, por lo que las intervenciones quirúrgicas son remitidas a otras instituciones. “Uno se siente como si estuviera amarrado, porque quieres hacer y no puedes. Lo que te toca es llamar a otros hospitales para referir los casos, y en muchas partes lo te dicen es que no hay”, dijo un médico de Sanipez, quien destacó que la problemática es similar en otros centros de salud de la región, con la particularidad de que en el Hospital de los Policías no han asignado el presupuesto, correspondiente a este 2018.

Sin alimentos

En el área de hospitalización, los pacientes no tienen comida. No les dan ni desayuno, ni cena. En el almuerzo, solo les sirven sopa de auyama, pero no mucho, sino como en un nivel de tres dedos de la taza.

Ante la falta de alimentos, la idea es tener la menor cantidad de hospitalizados posible. Solo casos estrictamente necesarios.

“Marañeo” interno

Un trabajador denunció ante Noticia al Día que hay empresas que donan medicinas, pero que las colocan como compradas. Reveló que hace como dos semanas enterraron medicamentos vencidos en el patio, esto para ocultarlos de una inspección de Contraloría. “Había albumina, para el dolor de cabeza, para la gripe, fiebre. Todavía hay otro lote que tienen escondido”, aseguró para luego reiterar que los asalariados dependientes de Fonprepol que laboran en este ente de salud, exigen los mismos beneficios que tienen los que dependen de Sanipez, tales como jubilación, juguetes para sus hijos, entre otros.

La misma fuente dijo que hace meses, negociaban los cuartos a pacientes de otras empresas, dejando sin habitaciones a los asegurados de la policía regional, lo que coincidió con lo aseverado por un médico quien ratificó el hecho a Noticia al Día.

“Eso se dio bastante durante la gestión de Arias Cárdenas. Negociaban los cuartos y se los daban a gente de otras compañías, mientras que a los policías y sus familiares se quedaban sin camas, los colocaban donde sea”, corroboró el médico, quien optó por no identificarse.

