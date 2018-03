No es una película de terror, son los domingos sin luz en Maracaibo

marzo 12, 2018 - 2:01 pm

Llega el domingo, el día más esperado por los habitantes del mundo entero para el disfrute, el descanso y el compartir en familia, PERO (así, en mayúsculas) estamos en Maracaibo, una ciudad donde las fallas eléctricas no distinguen clase social ni fecha en el calendario.

Nadie sabe cuándo ocurrirá, muchos pierden importantes bienes, el suspenso del “¿será para siempre?” se ha vuelto un permanente compañero y ninguno tiene una respuesta satisfactoria que justifique tanto sufrimiento. Oscuridad, calor y suspenso, así son los domingos sin luz en la capital zuliana.

“Hoy no se irá. Los fines de semana siempre los respetan”, expresa Isabel Palmar, mientras piensa en cómo distribuir su día de descanso entre una obra de teatro a la que llevará a sus niños y aprovechar que hay agua para lavar en el sector Nueva Vía. Pero un pestañeo de la luz la alerta. Hay un bajón. A correr todo el mundo. Hay que desenchufar los equipos no sea que le pase cómo a la comadre Camila que se quedó si nevera.

El caso de Isabel no es único de ninguna manera. El drama se repite en cada casa de la ciudad marabina, done los apagones eléctricos pueden durar hasta cuatro horas, algunos incluso se ha extendido por medio día, tiempo en el cual muchos que dependen del funcionamiento de bombas se quedan hasta sin agua para bañarse y cada quien tiene una historia que contar de algún equipo dañado.

Un eufórico “Coño e’ la madre” suele salir de la boca de quienes están adelantando trabajos frente a la computadora, siempre acompañado de un rotundo puñetazo a la mesa.

“Ya aquí se quemó el protector del aire de mis chamos, un cargador y la laptop de mi hija…”, se queja una madre en el chat telefónico de su trabajo.

El WhatsApp se ha vuelto la salida de desahogo para quienes lograron cargar su teléfono y la ida de la luz no les afecta la señal de la operador: “En modo Off”, “Otra vez sin luz”, “CDLM”, “Este país es tan libre que la luz se va y vuelve cuando le da la gana”, son algunos de los estados que comparten los usuarios en sus móviles, quienes también aprovechan para hacer las típicas preguntas a sus contactos: “¿En tu casa hay luz? ¿Será local o habrá un apagón en toda Venezuela?”

El drama no cesa ni en los hospitales. Alberto Ferrer tiene a un hermano internado en el Hospital Universitario de Maracaibo. “Le dio una crisis hipoglucémica y requirió de sueros y varias atenciones de emergencia hace un tiempo. Ante cualquier emergencia siempre lo llevamos y cada vez que se va la luz es un suplicio. Las plantas eléctricas de los hospitales se activan, pero uno siempre no puede evitar pensar en que no lo hagan ¿A dónde vamos a parar? ¿Cuántos muertos podrán haber?”, medita.

La situación ser intensifica cuando el apagón ocurre en la noche y se extiende hasta la madrugada. Nadie puede salir a la calle a tomarse un poco de aire, porque la inseguridad puede hacer que ni siquiera tenga oportunidad de ver la luz natural del amanecer.

En el Estadio Olímpico José Encarnación “Pachencho” Romero se suspenden los juegos. Los espectadores solo ven el cielo oscuro y una que otra linterna de celular encendida. Algunos cantan, otros se lamentan y unos cuantos maldicen.

En los hogares las familias sacan los colchones a las salas. Abren las ventanas y las puertas. Los niños lloran. Las madres hacen lo que pueden abanicándolos con alguna revista vieja. Los zancudos se apoderan de los cuerpos y la vida se vuelve un infierno de noche en la ciudad donde la temperatura ya de por sí le ha dado el título de “tierra del sol amada”. Las gotas de sudor corren por el cuerpo y el aire se torna asfixiante.

Vuelve a sonar el teléfono, un mensaje medio irónico y medio triste con la creatividad que caracteriza a los venezolanos atrae la atención:

NUEVO HORARIO DE CORTES ELÉCTRICOS

Horario de corte de servicio eléctrico

Lunes: todo el día.

Martes: toda la mañana y toda la tarde, la noche igual.

Miércoles: 24 horas.

Jueves: de 12 am. a 11:59 pm.

Viernes: desde la mañana hasta el otro día.

Sábado: igual al martes.

Domingo: Cualquiera de los anteriores.

¡Qué más! A pasar mala noche. Adiós día de entretenimiento, compartir y labores de hogar. A prepararse un buen café para arrancar que ya está por amanecer el lunes. Oscuridad, fuego y suspenso: No es una película de terror, son los domingos sin luz en Maracaibo.

Maidolis Ramones Servet

Fotos: Mysol Fuentes

Video: Rafael Bastidas / Jairo García

Noticia al Día